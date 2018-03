bellaflora fordert freiwilligen Verzicht auf Glyphosat

Der Nachweis des Pestizids Glyphosat im menschlichen Körper sollte alle Unternehmen Österreichs dazu veranlassen, diese Produkte kompromisslos aus den Regalen zu nehmen.

Leonding (OTS) - Diese Forderung erhebt bellaflora Geschäftsführer Mag. Alois Wichtl: "Hier ist eindeutig Gefahr im Verzug. Wir haben keine Zeit, um politische Entscheidungen auf europäischer Ebene abzuwarten. Die Unternehmen selbst können hier viel schneller sein."

Für Mag. Isabella Hollerer, Nachhaltigkeitsbeauftragte von bellaflora, kommen die Ergebnisse der von GLOBAL 2000 präsentierten Studie nicht unerwartet. Schon in den letzten Monaten tauchten kritische Stimmen aus Kreisen der Wissenschaft auf, die negative gesundheitliche Auswirkung der auf Glyphosatbasis arbeitenden Pflanzenschutzmittel nahelegten. Aus diesem Grund hat bellaflora auch schon zu Beginn 2012 mit den Vorbereitungsarbeiten für den Ausstieg begonnen, zu Beginn der Gartensaison 2013 alle chemisch-synthetischen Mittel ausgelistet und durch naturnahe biologische ersetzt. Eine Entscheidung, die aus ökologischer Verantwortung und gegen manche betriebswirtschaftliche Bedenken gefällt wurde. Die Kunden der Grünen Nummer 1 aber haben sie offenbar begrüßt, wie die Verkaufszahlen zeigen. Wichtl: "Obwohl die Gartensaison 2013 wetterbedingt schwierig ist, verzeichnen wir ein zweistelliges Plus bei unserem naturnahen Pflanzenschutzsortiment."

Ein Verbot für Glyphosatprodukte im Lebensmittelhandel, wie von BM Nikolaus Berlakowitsch ins Auge gefasst, greift für Hollerer viel zu kurz. Schließlich wird ein Großteil dieser Produkte in Baumärkten und im Lebensmittelhandel verkauft. Es komme auch nicht auf die Beratung an, wie vom Lebensministerium argumentiert.

Hollerer: "Glyphosatprodukte sind zu risikoreich. Sie sollten in privaten Gärten gar nicht verwendet werden, und wir brauchen sie auch nicht. Es gibt genügend biologische Alternativen."

Deshalb appelliert Wichtl an alle Entscheidungsträger in diesem Sektor, Glyphosatprodukte so schnell wie möglich aus den Regalen zu nehmen: "Österreichs Unternehmen betonen gerne ihre Nachhaltigkeitskonzepte. Mit der Auslistung von Glyphosat können sie beweisen, dass sie es ernst meinen."

