Bures zu Hochwasserschutz: Alle geplanten Projekte an der Donau sollen bereits im Jahr 2019 fertig gestellt werden

Forderung nach Konjunkturpaket für den Wohnbau, um Wachstum und Beschäftigung anzukurbeln

Wien (OTS/SK) - Das Gesamtausmaß der Schäden der Hochwasserkatastrophe der letzten Tage ist noch nicht abschätzbar. "Durch den raschen Ausbau der Hochwasserschutzprojekte entlang der Donau konnte aber in einigen Gemeinden ein Schaden wie im Hochwasserjahr 2002 verhindert werden", betonte Infrastrukturministerin Doris Bures heute, Freitag, im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema Hochwasserschutz. Seit 2007 sind 34 Projekte zum Hochwasserschutz entlang der Donau abgeschlossen oder in der Entstehungsphase. "Die Hälfte - 17 der insgesamt 34 Hochwasserschutzprojekte - sind bereits fertig gestellt und haben den Wassermassen stand gehalten", sagte Bures. Nun sollen alle geplanten Projekte vorgezogen und bereits im Jahr 2019 fertig gestellt werden. ****

Die 17 weiteren Projekte, die derzeit in Bau, Planung oder in Vorbereitung sind, sollen nach den bisherigen Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern Oberösterreich, Niederösterreich und Wien in den kommenden 10 Jahren bis 2023 fertig gestellt werden. "Anfang 2013 wurde mit diesen Bundesländern vereinbart, weitere 400 Millionen Euro in den Hochwasserschutz zu investieren", so die Infrastrukturministerin. "Aber ein 100-jährliches Hochwasser kann auch ein 11-jährliches Hochwasser sein. Aus diesem Grund müssen wir rascher helfen, weil wir nicht wissen wann das nächste Hochwasser kommt", sagte Bures und will die Frist zum Ausbau auf 6 Jahre bis 2019 verkürzen.

Für den Bund und die beteiligten Bundesländer heißt das, dass Projekte vorgezogen werden und die jährlichen Investitionsraten deutlich erhöht werden. Das Gesamtvolumen der Investition bleibe aber gleich. "Bis 2019 sollen alle Projekte zum Hochwasserschutz -völlig unterschiedliche Maßnahmen, die auf dem modernsten Stand der Technik sind - fertig gestellt werden, um den Menschen entlang der Donau einen größtmöglichen Schutz zu bieten", betonte die Infrastrukturministerin. Mit klugen Investitionen kann man nicht nur Menschen schützen, sondern auch Folgeschäden minimieren.

Ein weiterer positiver Aspekt dieser Investitionen ist die Ankurbelung von Wachstum und Beschäftigung. "Die Hochwasserschutzprojekte werden zu einer spürbaren Belebung in der Baubranche führen und tausende zusätzliche Arbeitsplätze schaffen", betonte Bures und erneuerte ihre Forderung nach einem Konjunkturpaket in Höhe von 600 Millionen Euro für den Wohnbau. "Wir müssen heute die Beschäftigung mit Konjunkturpaketen ankurbeln, um morgen leistbare Wohnungen zu haben", sagte die Infrastrukturministerin. (Schluss) mis/ps

