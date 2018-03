Amtliche Buntmachung auf der Regenbogenparade

15 Jahre Antidiskriminierungsarbeit in der Stadt Wien

Wien (OTS) - Die Informationskampagne "Amtliche Buntmachung" wurde zum 15-jährigen Jubiläum der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen (WASt) gestartet. Auf der Regenbogenparade wird der Wagen der WASt dementsprechend gestaltet sein, Freecards zur Amtlichen Buntmachung werden von MitarbeiterInnen der WASt verteilt.

Ziel ist es auf die Erfolge der Antidiskriminierungspolitik in Wien hinzuweisen, wie das Verpartnerungspaket oder das Wiener Antidiskriminierungsgesetz. Gleichzeitig werden aber die Herausforderungen der Zukunft angesprochen, eine völlige Gleichstellung, vor allem eine modernisierte Form der Ehe und das Adoptionsrecht werden weiterhin gefordert.

"Außerdem ist es immer noch notwendig, gegen Vorurteile und Homo-sowie Transphobie aufzutreten. Nach einer aktuellen EU-Studie wurden fast alle Befragten am Arbeitsplatz oder in der Schule mit diskriminierenden Aussagen konfrontiert. Wir wollen mit der "Amtlichen Buntmachung" auch auf der Regenbogenparade aufzeigen, dass für Ausgrenzung in Wien kein Platz ist", so Angela Schwarz und Wolfgang Wilhelm von der WASt.

Die zuständige Antidiskriminierungsstadträtin Sandra Frauenberger dazu: "Mit der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen haben die WienerInnen eine verlässliche Partnerin gegen Homophobie und Transphobie. Egal ob es um Beratung geht oder darum die gesetzliche Gleichstellung zu erreichen, die Stadt profitiert seit 15 Jahren von ,Amtlicher Buntmachung'", betont Frauenberger. (Schluss) grs

