Nokia Siemens Networks und das neue IT-Partnerschaftsmodell von Wipro gewinnt Global Telecoms Business Innovation Award 2013

London Und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Wipro Ltd. , ein führendes globales IT-, Consulting- und Outsourcing-Unternehmen, und Nokia Siemens Networks, der Experte beim mobilen Breitband, haben den Global Telecoms Business (GTB) Innovation Award 2013 in der Kategorie "Wholesale Service Innovation" für das IT F&E-Partnerprojekt erhalten. Global Telecoms Business ist eine führende Publikation in Grossbritannien für die Telekommunikationsbranche.

Nokia Siemens Networks positionierte seine IT-Funktion neu, um die Neuausrichtung des Unternehmens zu ermöglichen und seine Unternehmensarchitektur zu erneuern. Die IT-Organisation von Nokia Siemens Networks erstellte ein innovatives IT-Geschäftsmodell basierend auf einem selbstleitenden Partner-Ökosystem für die Servicebereitstellung, in dem Serviceanbieter und Nokia Siemens Networks IT an gemeinsame Leistungsindikatoren gebunden sind. Sie reflektieren die Unternehmensziele von Nokia Siemens Networks und stellen sicher, dass der Schwerpunkt auf Architekturinnovationen liegt, die weit über das herkömmliche Outsourcing hinausgehen. Auch die Messung der Serviceleistung basiert auf der von Lieferanten unabhängigen, durchgehenden Verfügbarkeit von Unternehmensservices und nicht mehr auf herkömmlichen Dienstgütevereinbarungen (SLAs).

Wipro wurde aufgrund seiner integrierten Lösung mit einem leistungsfähigen kommerziellen Modell als Anbieter der F&E-bezogenen IT [http://www.wipro.com/industries/telecom-equipment-segments/rd-consultancy.aspx] ausgewählt. Es umfasst Elemente des gemeinsamen Geschäftsrisikos, einen erstklassigen Übergangsplan und innovative Transformationsinitiativen. Die Lösung von Wipro hilft Nokia Siemens Networks, konkurrenzfähig zu bleiben, da die Entwicklungszyklen verkürzt und die Markteinführung von geschäftskritischen Produkten beschleunigt werden.

Bei der Verleihung des Awards sagte Alan Burkitt-Gray, Redakteur von Global Telecoms Business: "Die Telekommunikationsbranche ist seit 150 Jahren einer der weltweit grössten Investoren in die Forschung und Innovation. Es ist wichtig, dass diese Investition andauert und wächst. Nicht nur für die Stabilität der Branche, sondern auch damit Menschen und Unternehmen weltweit von den hervorragenden Services profitieren können, die von Anbietern, Betreibern und ihren Partnern im Ökosystem entwickelt werden. Deshalb begrüssen wir die Entscheidung von Nokia Siemens Networks und Wipro, die Innovation auf die nächste Stufe zu fördern und die Einführungszeit neuer Produkte weiter zu verkürzen."

"Wir benötigen eine grundlegende Änderung in der IT des Unternehmens und für die Forschung und Entwicklung, um die Transformation des Unternehmens zu unterstützen. Wipro zeigte grosse Begeisterung für unsere Vorgehensweise und nahm die Herausforderung an, die F&E-orientierten IT-Services bereitzustellen", sagte Manfred Immitzer, CIO, Nokia Siemens Networks. "Es ist grossartig, diese Anerkennung von Global Telecoms Business zu erhalten."

"Wir werden weiterhin mit Nokia Siemens Networks zusammenarbeiten, um seine Transformation und den Schwerpunkt auf mobilem Breitband zu unterstützen. Wipro hilft beim Verwalten der F&E-Tools, Anwendungen und Infrastruktur, die ein integraler Teil des Geschäfts von Nokia Siemens Networks sind. Diese Auszeichnung ist ein grosses Kompliment an unsere Partnerschaft", sagte Wipro's Jeff Heenan Jalil, VP und Leiter von Telecom Equipment. "Wipro stellt derzeit F&E-Services bereit, die beim Erstellen und Verwalten des Mobilbreitband-Portfolios von Nokia Siemens Networks sowie beim Implementieren seines innovativen IT-Geschäftsmodells helfen."

