ORF III mit Che Guevara am "zeit.geschichte"-Samstag und Smetanas "Die verkaufte Braut" am Sonntag

Am 15. und 16. Juni im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 15. Juni 2013, porträtiert "Land der Berge: Herr der Schlösser" um 19.25 Uhr den großen Bergsteiger und Kunstliebhaber Hanns Schell. Als einer der bedeutendsten Hochalpinisten Österreichs hat er eine ganze Generation von jungen Alpinisten gefördert. Die von ihm erkundete neue Route auf den Nanga Parbat wurde nach ihm benannt, eine außergewöhnlich seltene Ehrung im Himalaya-Alpinismus. Zudem ist Hanns Schell Besitzer der einzigartigen und weltweit größten Sammlung von Schlössern, Schlüsseln und Kassetten aus vorchristlicher Zeit.

Der "zeit.geschichte"-Hauptabend wendet sich dem Revolutionär Ernesto "Che" Guevara zu, dessen Geburtstag sich am 14. Juni zum 85. Mal jährt. Um 20.15 Uhr zeigt die Dokumentation "Ernesto Guevara, genannt Che" den Menschen und Revolutionär im Kontext des politischen Enthusiasmus jener Zeit. Che Guevara durchquerte schon als Medizinstudent den ganzen Subkontinent und begegnete überall den scheinbar unüberwindbaren Schranken zwischen Arm und Reich. Dies brachte ihn dazu, den Arztkoffer gegen das Gewehr zu tauschen. An der Seite Fidel Castros wurde er einer der bedeutendsten Comandantes der Kubanischen Revolution.

Um 21.00 Uhr beleuchtet der zweiteilige Dokumentarfilm "Fidel, der Che und die afrikanische Odyssee" den Kalten Krieg in Afrika. Hier standen einander die USA, die Sowjetunion, die früheren Kolonialmächte und die neu entstandenen Nationen Afrikas mit ihren jeweils unterschiedlichen Interessen gegenüber. Dabei suchten und fanden die jungen Revolutionäre Afrikas Unterstützung bei den kubanischen Guerilleros um Fidel Castro.

Am Sonntag, dem 16. Juni, zeigt ORF III um 19.45 Uhr das Künstlerporträt "Harnoncourt probt Smetana" über die Arbeit des österreichischen Dirigenten Nikolaus Harnoncourt an der erfolgreichen styriarte-Produktion von 2011. Diese gibt es im Anschluss auch gleich zu sehen, wenn Barbara Rett um 20.15 Uhr die Oper "Die verkaufte Braut" von Bedrich Smetana präsentiert. Nikolaus Harnoncourt steht am Dirigentenpult, Philipp Harnoncourt ist Regisseur und Bühnenbildner. Es brillieren Anton Scharinger, Elisabeth Kulman, Dorothea Röchmann, Yasushi Hirano, Elisabeth von Magnus, Markus Schäfer, Kurt Streit, Ruben Drole, Heinz Zednik, das Chamber Orchestra of Europe und der Arnold Schönberg Chor.

Um 23.20 Uhr führt Barbara Rett durch die Sommernachtsgala 2012 aus Grafenegg. Mitwirkende sind die Mezzosopranistin Joyce DiDonato, der Tenor Michael Schade und der Violinvirtuose Vadim Repin. Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich wird von seinem Chefdirigenten Andrés Orozco-Estrada geleitet.

