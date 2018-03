Die Wiener Stadthalle feiert 55 Jahre mit Sir Elton und größter Ticketaktion!

1plus1 Ticket für Elton John und Paul McCartney

Wien (OTS) - "Rocket Man" Elton John erhält am 18. Juni in der Wiener Stadthalle den goldenen Rathausmann von Vizebürgermeisterin Renate Brauner für sein langjähriges Engagement für den Wiener Life Ball und sein 10. Bühnenjubiläum in der Wiener Stadthalle. Er hat bisher über 900 Millionen Tonträger verkauft, mit Hits wie "Your Song", "Candle in The Wind" sowie "I'm still standing" wurde er zu einem der erfolgreichsten Pop Stars aller Zeiten.

So wie die Wiener Stadthalle schrieb auch er Musikgeschichte, ebenso wie Paul McCartney, der sowohl als Solokünstler als auch mit den "Wings" in der Wiener Stadthalle gastierte - er spielt am 27. Juni im zur Wiener Stadthalle gehörenden Ernst Happel-Stadion.

Das 55-Jahre Jubiläum der Wiener Stadthalle wird mit allen Fans und FreundInnen gefeiert - und zwar mit der größten Ticketaktion seit 55 Jahren!

Die Aktion gilt ab sofort bis 31. Oktober 2013. Vergeben werden tausende 1plus1 Jubiläumstickets (zwei Karten zum Preis von einer) für viele Top Events in der Wiener Stadthalle - solange der Vorrat reicht - und ab 27. Juni gibt es zusätzlich viele weitere Gewinnmöglichkeiten. Alle Infos auf www.stadthalle.com.

Zum Auftakt der Jubiläumsaktion gibt es ab sofort ein begrenztes Kontingent von 1plus1* JUBILÄUMSTICKETS (zwei Karten zum Preis von einer) für zwei exklusive Konzerte:

ELTON JOHN am Di, 18. Juni 2013 in der Wiener Stadthalle

PAUL McCARTNEY am Do, 27. Juni 2013 im Ernst Happel Stadion

1plus1* Ticket für Elton John oder Paul McCartney sichern unter:

Telefon +43/(0)1/98 100-200, per mail an 55jahre @ stadthalle.com, und an den Kassen der Wiener Stadthalle

