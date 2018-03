FP-Gudenus: Nur FPÖ kämpft glaubhaft für ein Bettel-Verbot!

Österreichs Bürgermeister springen auf Zug auf, den die Freiheitlichen längst in Gang gesetzt haben

Wien (OTS/fpd) - Ja, wir werden von Bettlern aus Osteuropa überschwemmt. Ja, es hat sich eine regelrechte Bettel-Industrie, eine Mafia gebildet. Ja, wir müssen diesem Unwesen einen Riegel vorschieben. "Es ist auch höchste Zeit, dass Österreichs Bürgermeister endlich zugeben, was sie bislang immer abgestritten haben", freut sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus über den plötzlichen Sinneswandel, der in der jüngsten Forderung des Städtebunds nach einem Bettel-Verbot zum Ausdruck kam, "wir kämpfen dafür schon seit Jahren, wurden bisher aber immer als menschenverachtend denunziert."

Die Bettelei in Österreichs Städten sei fest in der Hand von Verbrecher-Organisationen. "Gegen sie gilt es, mit aller Kraft vorzugehen. Wir müssen ihnen - etwa durch Bettelverbote an neuralgischen Punkten wie Einkaufsstraßen oder Öffi-Stationen -systematisch das Wasser abgraben. Wenn die Geschäfte in Österreich nicht mehr lukrativ genug sind, werden sie sich zurückziehen", ist Gudenus überzeugt. Er verweist auf eine entsprechende Petition der Wiener Freiheitlichen, für die aktuell Unterschriften gesammelt werden -

