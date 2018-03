ÖVP - T E R M I N E

MONTAG, 17. Juni 2013 09:00 BM Dr. Beatrix Karl eröffnet das Symposion "Aktuelle Fragen aus Wirtschaftsstrafrecht und Organverantwortlichkeit" (Festsaal, BMJ, Museumstraße 7, 1010 Wien) 09:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei einem Biotech-Gipfel mit Forschern der Pharma-Industrie, FFG und aws (BMWFJ, Stubenring 1, 1010 Wien) 11:00 Pressekonferenz mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner zur Präsentation des neuen Aktionsplanes Biotech (BMWFJ- Pressezentrum, Stubenring 1, 1010 Wien) 12:15 StS Sebastian Kurz bei einer Veranstaltung der Initiative Zusammen:Österreich (Akademisches Gymnasium, Spittelwiese 14, 4020 Linz) 14:00 Grußworte von BM Dr. Beatrix Karl bei der 40-Jahr-Feier der Fachgruppe Wohn- und Mietrecht der Österreichischen Richtervereinigung im Justizpalast (Festsaal des Oberlandesgerichtes, Schmerlingplatz 11, 1010 Wien) 16:00 StS Sebastian Kurz bei der Abschlussveranstaltung Österreichischer Integrationsfonds zum Kreativwettbewerb "Dahoam in Oberösterreich" (Ennserstraße 84, 4407 Dietach/Steyr) 18:00 StS Sebastian Kurz bei der Diskussionsveranstaltung "Junge in der Politik" (Bräuhausstraße 2, 4070 Eferding) 18:00 StS Dr. Reinhold Lopatka hält einen Vortrag zum Thema "Grundzüge der österreichischen Außenpolitik" und anschließender Vergabe des PaN-Preises 2013 an die Österreichisch-Italienische Gesellschaft (Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 20:00 StS Sebastian Kurz beim Wirtschaftsempfang der WKO Rohrbach "Integration – Chancen auch für ländliche Regionen" (WKO Rohrbach, Haslacher Straße 4, 4150 Rohrbach) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Funktionärstreffen mit den Kandidaten des Regionalwahlkreises Vorarlberg-Süd (Sportplatz, 6842 Koblach) DIENSTAG, 18. Juni 2013 10:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1014 Wien) 10:00 BM Dr. Beatrix Karl und StS Sebastian Kurz beim 18. FCG- Bundestag (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien) 11:30 Grußworte von Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger anlässlich des 18. Bundestages der Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien) 17:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Eröffnung des 18. ÖGB- Bundeskongresses (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky- Platz 1, 1220 Wien) 18:30 Key-Note von BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei einer Kundenveranstaltung der Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien (Raiffeisen Forum, Friedrich Wilhelm Raiffeisen- Platz 1, 1020 Wien) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf auf Arbeitsbesuch (Belgrad) MITTWOCH, 19. Juni 2013 09:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner nimmt an einer Diskussionsrunde beim ÖGB-Bundeskongress 2013 teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien) 09:30 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich, LH-Stv. Franz Steindl, LR Andreas Liegenfeld und Gemeindebund-Präs. Leo Radakovits zum Thema "Hochwasserschutz" (Rückhaltebecken Eisenstadt, Richtung Kleinhöflein, Treffpunkt: Parkplatz KIKA, Mattersburgerstraße 52, 7000 Eisenstadt) 10:00 BM Dr. Maria Fekter beim Budgetausschuss (Parlament, 1017 Wien) 10:00 BM Dr. Beatrix Karl beim Justizausschuss (Parlament, 1017 Wien) 12:30 StS Sebastian Kurz bei einer Veranstaltung der Initiative Zusammen:Österreich (Landesberufsschule 8, Hans- Brandstetter-Gasse 12, 8010 Graz) 14:00 StS Sebastian Kurz auf Betriebsbesuch (Ventrex Automotive GmbH, Johann Sebastian Bach-Gasse 1, 8010 Graz) 15:00 StS Dr. Reinhold Lopatka hält einen Vortrag bei der Firma Mehler Elektrotechnik GesmbH im Rahmen der Europainformationstour "DARUM EUROPA" (Lange Gasse 3, 4493 Wolfern) 15:30 BM Dr. Beatrix Karl beim Symposium "Migration, Familie und Vermögen" der Österreichischen Gesellschaft für Familien- und Vermögensrecht (Kleiner Festsaal, BMJ, Museumstraße 7, 1010 Wien) 15:30 StS Sebastian Kurz bei einer Diskussionsveranstaltung (Europahaus, Nikolaiplatz 4/I, 8020 Graz) 17:30 StS Dr. Reinhold Lopatka hält einen Vortrag bei der Firma Resch&Frisch Franchise GmbH im Rahmen der Europainformationstour "DARUM EUROPA" (Schlossstraße 15, 4600 Wels) 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner hält einen Vortrag bei der Abendgala "20. Österreichischer Logistik-Tag" (Forum der Raiffeisen Landesbank OÖ, Europaplatz 1a, 4020 Linz) DONNERSTAG, 20. Juni 2013 09:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner und StS Dr. Reinhold Lopatka bei der Eröffnung des 11. Österreichischen Exporttages (WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien) 09:30 Pressekonferenz mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner zur Internationalisierungsoffensive (WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien) 09:30 BM Dr. Beatrix Karl beim Bautenausschuss (Parlament, 1017 Wien) 10:30 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf nimmt an der Eröffnung der Flanierzone und des Platzes Am Garnmarkt teil (6840 Götzis) 11:30 StS Dr. Reinhold Lopatka führt ein Arbeitsgespräch mit der irischen Europaministerin Lucinda Creighton (Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 13:00 Gipfel der EVP Staats- und Regierungschefs und EVP Parteivorsitzenden anlässlich der Vorbereitung des Europäischen Rates Ende Juni auf Einladung von ÖVP- Bundesparteiobmann Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger und dem Präsidenten der Europäischen Volkspartei Wilfried Martens mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU Kommissionspräsident José Manuel Barroso, dem spanischen Regierungschef Mariano Rajoy sowie Premierminister Enda Kenny (derzeit irischer Ratsvorsitz), PM Antonis Samaras (Griechenland), PM Jyrki Katainen (Finnland), Nicos Anastasiades (Zypern) und andere (siehe www.epp.eu) (Kursalon Wien, Johannesgasse 33, 1010 Wien) 17:00 ca. Pressekonferenz mit ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger und EVP-Präsident Wilfried Martens (Kursalon Wien, Johannesgasse 33, 1010 Wien) 18:30 Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger hält die Laudatio anlässlich der Verleihung des Dr. Alois Mock-Europa- Preises 2012 und 2013 an Vizeministerpräsident und Außenminister Karel Schwarzenberg und an den Präsidenten der Europäischen Kommission José Manuel Barroso (Schloss Grafenegg, Reitschule, 3485 Grafenegg 10) 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner nimmt die Begrüßung und Preisverleihung bei der Exportpreis-Gala vor (Museumsquartier, Halle E, Museumsplatz 1, 1070 Wien) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Funktionärstreffen mit den Kandidaten des Regionalwahlkreises Vorarlberg-Süd (Clubheim Rodelclub, 6700 Bludenz, Hinterplärsch) BM Dr. Maria Fekter bei der Tagung der Eurogruppe (Brüssel) FREITAG, 21. Juni 2013 13:00 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner beim feierlichen Lehrgangsabschluss und bei der Angelobung von Polizeischülern (Hofburg, Platz in der Burg, 1010 Wien) 14:00 StS Dr. Reinhold Lopatka führt ein Arbeitsgespräch mit dem japanischen Botschafter Shigeo Iwatani und Bürgermeister Werner Gutzwar betreffend "Projekt Japanisches Museum" (Kirchenplatz 5, 8280 Fürstenfeld) 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner hält einen Vortrag beim Bezirkscirkel Amstetten und Waidhofen/Ybbs (Stadthotel Gürtler, Rathausstraße 13, 3300 Amstetten) 19:00 BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt an einer Veranstaltung des Europaforums Burgenland mit EU-Regionalkommissar Dr. Johannes Hahn teil (Burg Güssing, Batthyanystraße 10, 7540 Güssing) SAMSTAG, 22. Juni 2013 13:00 BM DI Nikolaus Berlakovich prämiert Produzenten der "GenussRegion" des Bezirkes Oberpullendorf (Naturbadesee, Badesee 1, 7332 Kobersdorf) 17:00 StS Dr. Reinhold Lopatka hält die Festrede "Grenzen überwinden" beim Festakt 50 Jahre Außen- und Sicherheitspolitischer Arbeitskreis der CSU (Schloss Schambach, Straubing, Niederbayern) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Kandidatenworkshop (Jonas- Schlössle, Junker Jonas-Platz 1, 6840 Götzis)

