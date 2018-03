"Bürgeranwalt" am 15. Juni: Wohnhaus nicht barrierefrei?

Außerdem: Chaos bei Rentenbesteuerung

Wien (OTS) - Klaus Unterberger präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 15. Juni 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Wohnhaus nicht barrierefrei?

Ein Ehepaar musste feststellen, dass die neue Wohnung des Sohnes, der im Rollstuhl sitzt, nicht - wie vorgesehen - barrierefrei ist. Auch andere Mieterinnen und Mieter in dem Wohnhaus sind verärgert und fühlen sich von Bauträger und Bürgermeister im Stich gelassen. Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek konfrontiert die Verantwortlichen mit ihrer Kritik.

Chaos bei Rentenbesteuerung

Mehr als hunderttausend heimische Pensionistinnen und Pensionisten, die einst in Deutschland gearbeitet haben, erhielten Post von der deutschen Finanz: Die deutsche Rente wird rückwirkend besteuert. Für viele Rentenbezieherinnen und -bezieher eine erhebliche finanzielle Einbuße. Bei der Volksanwaltschaft stapeln sich die Beschwerden: Hat das Finanzministerium seit dem ersten "Bürgeranwalt"-Bericht im Dezember 2012 reagiert?

Ausufernde Betriebskosten?

Große Augen machten die Bewohnerinnen und Bewohner einer Knittelfelder Wohnsiedlung, als sie ihre Betriebskostenabrechnung genauer unter die Lupe nahmen. Rund 22.000 Euro wurden ihnen in nur zehn Monaten für Magneten und Zusatzmittel zur Entkalkung ihrer alten Trinkwasserleitungen berechnet. Dagegen protestieren die Mieterinnen und Mieter: Sie sehen nicht ein, wieso sie dafür zur Kasse gebeten werden. Mit dem Direktor der "Wohnbau 2000" diskutiert der Rechtsexperte der AK Leoben.

