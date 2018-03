Brauhaus Gusswerk ist Bockbier-Staatsmeister Triple Bock "Horny Betty" verführt Bierjury schon zum zweiten Mal

Salzburg/Braunau am Inn (OTS) - Braumeister Reini Barta hat mit seiner "Horny Betty", einem tiefroten Triple Bockbier, den Sieg bei der prestigeträchtigen "Staatsmeisterschaft der Haus- und Kleinbrauereien" in Braunau errungen. Den erotischen Namen erhielt das Bier durch die Zugabe des "Horny Goat Weed". Das 'geile Ziegenkraut' soll sogar potenzsteigernde Kräfte haben. "Unser Kräuterbauer vom Lutzgut in Unken hat uns den Geheimtipp gegeben", verrät Reini Barta, Gründer der Salzburger Brauerei Gusswerk. Ihr starkes Aroma gewinnt das Bockbier durch ein aufwändiges Brauverfahren: dreifach gemaischt, doppelt gegärt und drei Monate gelagert. Die Juroren der Blindverkostung wurden nicht zum ersten Mal von "Horny Betty" verführt. Bereits 2010 erobert sie den Staatsmeisterinnentitel. "Es ist harte Arbeit, mit immer neuen Bierspezialitäten das höchste Qualitäts-Niveau zu halten, aber so ein Titel zeigt, dass mit Leidenschaft und Erfindungsreichtum alles möglich wird", so der Braumeister, der 2011 auch Vizestaatsmeister war.

17 Staatsmedaillen in sechs Jahren

Die "Horny Betty" war beim Bewerb nicht der einzige Medaillenplatz in der Riege der Staatsmeisterbiere aus dem Brauhaus Gusswerk: In der Kategorie "Pale Ale" eroberte das "Nicobar I.P.A." Rang drei, ebenso das "Weizenguss" in der Kategorie Weizenbier. Insgesamt hat das Bauhaus Gusswerk 17 Staatsmedaillen in sechs Jahren errungen.

Über den Bewerb:

Brauereien aus ganz Österreich schickten bei der Staatsmeisterschaft in Braunau am Inn ihre Biere ins Rennen, die Konkurrenz bestand aus 120 Biersorten. Erstmals wurden Bierproduzenten bis zu einem Jahresausstoß von 50.000 Hektolitern zugelassen, was zu einer deutlichen Vergrößerung des Teilnehmerfeldes geführt hat. Der Bewerb umfasste insgesamt acht Kategorien, die ein Spektrum von "Klassischen Bierspezialitäten" bis hin zu "Kreativbieren" abdeckten. www.bierig.org

Über das Brauhaus Gusswerk:

Die Brauerei Gusswerk wurde 2007 von Braumeister Reinhold Barta gegründet und war die erste Demeter-zertifizierte Brauerei. Viele der Biere werden kontrolliert biologisch-dynamisch gebraut. Im September 2013 zieht die Brauerei an ihren neuen Standort in Hof bei Salzburg, wo ein größeres Gebäude ein weiterhin frohes Wachstum und umweltfreundliches Brauen ermöglicht.

www.brauhaus-gusswerk.at

