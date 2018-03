SANO Transportgeraete GmbH ausgezeichnet mit Wirtschaftspreis PEGASUS in Gold 2013: 1. Platz Kategorie Kleinbetriebe www.sano.at

Lichtenberg/Linz (OTS) - SANO Transportgeraete GmbH erhielt am 6. Juni 2013 bei der PEGASUS 2013 - Galanacht der Wirtschaft in der Kategorie "Klein, aber effizient" (bis 49 Mitarbeiter) den PEGASUS in Gold. Helge Löffler (KPMG) überreichte die begehrte Trophäe des Wirtschaftspreises der OÖNachrichten an Firmengründer Ing. Jochum Bierma und SANO Geschäftsführer Ing. Manfred Winkler.

An diesem Abend kürte die Fachjury die erfolgreichsten Unternehmen Oberösterreichs. Entscheidendes Kriterium war die wirtschaftliche Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres. Die SANO Geschäftsführung und ihr Team freuten sich über die hohe Auszeichnung für ihre unternehmerischen Leistungen.

Der erfolgreiche innovative Maschinenbau-Betrieb mit seinen 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Produktionsstandort Lichtenberg ist regional sowie überregional gut verankert und verfügt österreichweit und international über einen hohen Bekanntheitsgrad und ein gutes Image.

Seit der Betriebsgründung 1989 expandierte das Unternehmen ständig. Mit seinen Vertriebsgesellschaften SANO Deutschland GmbH und SANO UK powered stairclimbers Ltd. nimmt es eine hervorragende internationale Marktposition ein. Ein umfangreiches Händlernetz vertreibt die patentierten Treppensteig-Produkte weltweit.

Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Dr. Michael Strugl - auch selbst aus Lichtenberg - gratulierte dem Top-Unternehmen zur großen Auszeichnung: "Hohe Innovationskraft ist für einen Wirtschaftsstandort von enormer Bedeutung. SANO Transportgeraete GmbH ist ein ungemein innovatives Unternehmen und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region. Ich wünsche der Geschäftsführung und ihrem Team weiterhin viel Erfolg - und noch viele wertvolle Innovationen."

"Unser Erfolgsrezept: Wir machen das, was der Kunde gerne hätte. Der Kundennutzen steht bei uns im Vordergrund. Mit unseren mobilen elektrischen Treppensteigern bieten wir spezifische Transportlösungen für Lasten und Personen an, die es in dieser Form nur bei SANO gibt", freut sich Firmengründer und Entwickler Ing. Bierma.

"Für eine erfolgreiche Unternehmens-Entwicklung sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das tragende Fundament. Wir verfügen über ein bestens ausgebildetes und qualifiziertes Team. Aus- und Weiterbildung sind in unserer Firmenphilosophie fest verankert. Wir haben viele Mitarbeiter, die schon jahrelang dem SANO-Team angehören. Sie bringen Ihre große Erfahrung und enormes Praxiswissen ein. Ich bin stolz auf die Leistungen, das Engagement und den Rückhalt unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch das partnerschaftliche Verhältnis zu unseren Kundinnen und Kunden ist eine SANO Qualität. Die PEGASUS Auszeichnung bestätigt unseren Weg und gibt uns weiterhin den Ansporn für eine erfolgreiche Umsetzung unserer Unternehmensziele," betont Geschäftsführer Ing. Winkler.

SANO Transportgeraete GmbH produziert und exportiert am Standort Lichtenberg die weltweit patentierten, mobilen elektrischen Treppensteiger. Die Exportrate der LIFTKAR Serie beträgt mehr als 90 Prozent. Geliefert wird in mehr als 50 Länder. Laufend eröffnet der erfolgreiche Maschinenbaubetrieb neue Märkte. Das Unternehmen ist zertifiziert nach EN ISO 13485 und EN ISO 9001.

"Diese wirtschaftliche Auszeichnung - PEGASUS GOLD 2013 - zu erhalten, ist ein besonderer Moment in unserer Firmengeschichte. Ein Auftrag unseren innovativen Kurs beizubehalten und fortzusetzen", sind sich Ing. Bierma und GF Ing. Winkler einig.

SANO Transportgeraete GmbH: Wir entwickeln, produzieren und exportieren weltweit patentierte

TREPPENSTEIGER - TECHNOLOGIE

Ergonomisches Transportieren über Treppen, Wege und Stufen Ausbildungsbetrieb für Lehre Metalltechnik-Maschinenbautechnik und Bürokauffrau

Nähere Informationen:

http://www.sano.at

http://www.youtube.com/user/SanoOfficial

Rückfragen & Kontakt:

Geschäftsführung: Ing. Manfred Winkler

Am Holzpoldlgut 22

4040 Lichtenberg/Linz, AUSTRIA

Tel.: +43 (0) 7239 51010-10

Mob.: +43 (0) 664 1370 188

m.winkler @ sano.at



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Dr.in Elisabeth Bierma

Tel.: +43(0)7239 51010-11

e.bierma @ sano.at



PR Begleitung:

Monika Ratzenböck

Agentur Strategische Öffentlichkeitsarbeit Linz

http://www.monika-ratzenboeck.at/