"Heimat, fremde Heimat" am 16. Juni: Begegnung der ethnischen Vielfalt mit der Vielfalt der Natur

"Heimat, fremde Heimat" - präsentiert von Lakis Jordanopoulos - zeigt am Sonntag, dem 16. Juni 2013, um 13.25 Uhr in ORF 2 eine von Tatjana Koren gestaltete Schwerpunkt-Sendung zur Begegnung der ethnischen Vielfalt mit der Vielfalt der Natur:

Die "KLEINe Farm": Ein Gegengewicht zur industrialisierten Lebensmittelproduktion

Die Symbiose zwischen Natur und Mensch steht im Mittelpunkt der Leben von Ulli und Scott Klein im idyllischen Flamberg, 30 Kilometer südlich der steirischen Hauptstadt Graz. Vor einigen Jahren sind die beiden von Kalifornien nach Österreich gezogen und haben einen Hof gekauft, der nun nach dem Prinzip der sogenannten "Gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft" betrieben wird. Dabei treten die Produzentinnen und Produzenten und die Konsumentinnen und Konsumenten von Lebensmitteln in direkten Kontakt miteinander und tragen auch gemeinsam Verantwortung und Kosten für die Produkte. Die "KLEINe Farm" setzt damit ein Gegengewicht zur weit verbreiteten industrialisierten Lebensmittelproduktion.

"Macondo": Begegnung im interkulturellen Nachbarschaftsgarten

Seit einigen Jahren sind auch in Wien sogenannte Gemeinschaftsgärten im Entstehen, die Menschen unterschiedlichen Alters, sozialer Schicht und ethnischer Herkunft in einem Garten zusammenbringen. Es sind nicht nur Orte des Gärtnerns, sondern vor allem auch "Stätten der Begegnung und des Austausches". Eine besondere Form dieser Gärten sind die interkulturellen Gemeinschaftsgärten, die die Vielfalt der Menschen und der Pflanzen, die sie in ihren Gartenbeeten ansetzen, bewusst in den Mittelpunkt stellen. Ein Beispiel dafür ist der "Interkulturelle Nachbarschaftsgarten Macondo" in einer Siedlung in Wien-Simmering, in der sich seit mehr als 50 Jahren Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, in erster Linie Flüchtlinge, niedergelassen haben.

"Yara Coca Dominguez": Die Natur in die Stadt holen

Wenn es darum geht, die Natur in die Stadt zu holen, ist Yara Coca Dominguez kompetente Ansprechpartnerin. Die selbstständige Umweltwissenschafterin bemüht sich, die Verbindung zwischen Mensch und Natur auch im urbanen Raum (wieder)herzustellen. Sie ist in zahlreiche Projekte involviert - u. a. die Begrünung einer Schule in Wien-Währing oder ein Garten-Projekt der Caritas im Seniorenhaus Kagran. "Ich habe meinen Traumjob gefunden!", so die in Las Palmas de Gran Canaria geborene Yara Coca Dominguez.

