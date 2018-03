FP-Kowarik: FSW weiß nicht, wie viel ihn die "Pankahyttn" kostet

Rotes Wien liefert neues Beispiel für Geldverschwendung zu Lasten der Ärmsten

Wien (OTS/fpd) - In der Rudolfsheim-Fünfhauser Bezirksvertretung sorgte die "Sozialdemokratie" gestern für ein neues Kapitel in der ebenso leidigen wie unendlichen Causa Pankahyttn. Seit 15. Dezember 2007 dürfen sich in der Johnstraße 45 eineinhalb Dutzend "Punks" selbstverwaltet austoben. Sechs vollzeitangestellte Sozialarbeiter in einem eigenen Büro im Innenhof konnten die für die Anwohnerschaft unzumutbaren Zustände nicht in den Griff bekommen. Die Anrainerinnen und Anrainer beklagen vor allem Lärmbelästigungen und dass es sinnlos sei, sich zu beschweren oder die Polizei zu rufen, weil nichts passiere.

Nachdem der Projektverantwortliche vom Fonds Sozialen Wien die Statistiken mit abflachender Beschwerdekurve in eine steigende Zufriedenheit umdeutete, glänzte er dann auch noch damit, dass er nicht sagen konnte, wie viel vom ca. 800.000 Euro umfassenden Jahresbudget für die Betreuung von wienweit angeblich 250 Punks auf die Pankahyttn entfalle. Auf wiederholtes Nachfragen zementierte er sich auf die Position ein, dass man die Zahlen nicht kenne, weil man das Budget nicht aufschlüssle. "Egal, ob hier Inkompetenz oder Intransparenz vorliegt, damit wurde ein neuer Gipfel der Frechheit erreicht", kommentierte heute der Obmann der FPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus, LAbg. Mag. Dietbert Kowarik die Präsentation in der Bezirksvertretung, die sogar die Grunddaten vorenthielt. Die Sozialstadträtin sei nun gefordert, einzugreifen. "Während in Wien immer mehr Menschen unter die Armutsgrenze fallen, verpulvert die Stadt Wien Unsummen an ausgegliederte Organisationen, die offenbar nicht einmal über eine professionelle Buchhaltung verfügen", schloss Kowarik. (Schluss) hn

