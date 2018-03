Wegfall der Gebührenrefundierung für den ORF: Studie bestätigt existentiellen Kahlschlag für die Filmwirtschaft

120 Unternehmen werden vom Markt verschwinden, 1.000 Arbeitsplätze direkt, 1.000 indirekt gefährdet, Folgekosten übersteigen Einsparungseffekt für öffentlichen Haushalt

Wien (OTS/PWK414) - Mit großer Sorge versucht die Filmwirtschaft zusammen mit den Verbänden der Filmschaffenden in den letzten Wochen dieser Regierungsperiode, die jetzt noch handlungsfähige Bundesregierung zu überzeugen, dass ohne kurzfristige Maßnahmen der Filmwirtschaft und dem Filmstandort Österreich durch die angekündigten ORF Sparmaßnahmen ein existentieller Kahlschlag droht. In dem vom ORF bekanntgegebenen Euro 80 Mio.Minus ist auch ein Betrag von Euro 30 Mio. enthalten, der gemäß befristetem Gebührenrefundierungsgesetz im ORF-Gesetz * ab 2014 ersatzlos gestrichen werden soll.

Aus allen Berechnungen und Aussagen des ORF ist davon auszugehen, dass rund Euro 35 Mio. komplett im Programmbereich eingespart werden sollen und damit 2014 das in den letzten Jahren für österreichische TV-Spielfilme, Serien, Dokumentationen usw. gewidmeten rd. Euro 100 Mio. p.a um diesen Betrag reduziert werden. Der mit der Nationalratswahl verbundene Zeitverlust und die bisherigen Signale der Politik, in dieser Legislaturperiode keinerlei Maßnahmen setzen zu wollen, bedeutet für die Filmwirtschaft, dass dieser massive Einbruch direkt den TV- und Kinofilmbereich treffen wird -realistischerweise schon 2013.

Die von Dr.Michael Paul/paul und collegen im Auftrag des Filmproduzentenverbandes AAFP durchgeführte Studie bestätigt diese Annahme vollinhaltlich. Nachdem der ORF aufgrund seiner Kostenstrukturen glaubt, kurzfristig wesentlich im Programmbereich einsparen zu müssen, führt die Einsparung von Euro 35 Mio. zu einem Wegfall von Euro 50 Mio. an Produktionsvolumen in Österreich - also einem Drittel des Branchenumsatzes. Michael Paul prognostiziert, dass von rund 150 Unternehmen, die der ORF derzeit für die verschiedenen Programmgenres einsetzt, 120 vom Markt verschwinden werden und damit direkt 1.000 filmbezogene Arbeitsplätze wegfallen. Da von Filmproduktion auch Zuliefer- und angrenzende Branchen (z.B. Kostümverleih, Kopieranstalten, technische Dienstleistungen usw.) betroffen sind, ist mit einem Abgang von mindestens weiteren 1.000 Arbeitsplätzen zu rechnen, da die Filmbranche hochgradig beschäftigungsintensiv aufgebaut ist. Dieser Arbeitsplatzabbau führt zu zusätzlichen Sozialtransfers von Euro 12 Mio. und zu Steuerausfällen von Euro 39 Mio. Die wirtschaftliche Analyse belegt, dass die Verschiebung einer politischen Entscheidung weder dem ORF noch der Filmwirtschaft und schon gar nicht dem öffentlichen Budget nützt.

Ganz im Gegenteil: Damit verliert der ORF nicht nur quotenträchtiges österreichisches öffentlich-rechtliches Programm - die Studie spricht von einem Minus von 17 Tagen- sondern wird auch die jahrzehntelange Aufbauarbeit von Förderstrukturen gefährdet, die sichergestellt haben, dass die österreichische Filmwirtschaft sowohl im Fernseh- als auch im Kinobereich national und international extrem erfolgreich war. Der ORF ist im Film/Fernsehabkommen seit langem ein unersetzlicher Partner der Kinofilmwirtschaft. Infolge der Wichtigkeit des ORF-Beitrags als nicht staatlichem Filmfinancier wird wohl auch die Kinofilmförderung an ihre Grenzen stoßen. Der Erhalt des Produktionsvolumens und damit die Beschäftigung von Filmschaffenden und der vom Produktionsvolumen abhängigen Dienstleistungsunternehmen hängt damit wesentlich vom Engagement des ORF für österreichisches Fernseh- und Kinoprogramm ab.

Die Filmwirtschaft, die Arbeitnehmervertretung (ÖGB Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe) und der Dachverband der Filmschaffenden bittet daher nochmals die Bundesregierung, die wenigen noch verbleibenden Wochen zu nutzen und gemeinsam die noch möglichen Lösungen umzusetzen. Da Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß der Wahlwerbung der Regierungsparteien wohl auch ein Schwerpunkt der nächsten Regierungsarbeit sein werden, darf der Beschäftigungsverlust und der Know How-Abfluss hoch und teuer ausgebildeten künstlerischen Fachpersonals nicht ignoriert werden.

*ORF-Gesetz § 31 Abs.11

Endfassung der Studie:

