Korun zu US-Ankündigung: Noch mehr Waffen führen zu noch mehr Blutvergießen

Grüne: Politischer Druck für humanitären Schutzkorridor und Waffenembargo notwendig

Wien (OTS) - "Die heutige Ankündigung von US-Präsident Obama, Rebellen im Syrienkrieg militärisch zu unterstützen, wird noch mehr Waffen in die Region bringen und kann das Kriegsrisiko massiv auf die Nachbarländer Libanon und Israel ausweiten. In den Reihen der Rebellen gibt es sowohl Anhänger der Demokratie als auch religiöse Extremisten. In welche Hände schwere Waffen gelangen oder weitergegeben werden können, ist heute nicht absehbar. In einer solchen Situation die Rebellen aufzurüsten, kann verheerende Auswirkungen für die gesamte Region haben und einen Flächenbrand ungeahnten Ausmaßes auslösen", sagt Alev Korun, außenpolitische Sprecherin der Grünen.

"Viel sinnvoller wäre es, durch diplomatischen und politischen Druck eine Schaffung eines humanitären Korridors in Syrien anzustreben, damit Zivilisten sich dort in Sicherheit bewegen und vor den Kriegshandlungen flüchten können. Statt noch mehr Waffen in die Region zu bringen, sollte auch der internationale Druck auf den Stopp der Waffenlieferungen auch an das Assad-Regime verstärkt werden. Die internationalen Akteure dürfen nicht vergessen, dass der Krieg militärisch nicht zu gewinnen ist und bei noch mehr Waffen im Land eine "Libanonisierung" von Syrien droht", meint Korun.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at