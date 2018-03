SPÖ-Termine von 17. Juni bis 23. Juni 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 17. Juni 2013:

Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha und SJ-Vorsitzender Wolfgang Moitzi führen in der Steiermark den "Dialog der Generationen". Auf dem Programm stehen:

12.00 Uhr: Telefonsprechstunde in der Redaktion der Obersteirischen Nachrichten (regionale Wochenzeitung) 8720 Knittelfeld, Wienerstraße 19)

13.00 Uhr: Junghahnverkostung - PensionistInnen kochen für ihren Vorsitzenden (Stadt-Land-Impulszentrum Murtal, Gebäude der Landwirtschaftskammer Knittelfeld, Marktgasse 7, 8720 Knittelfeld) 15.00 Uhr: Besuch des Städtisches Altenheim Judenburg, Kaffeenachmittag mit den BewohnerInnen (Riedergasse 15-17, 8750 Judenburg)

17.00 Uhr: öffentliche Podiumsdiskussion "Dialog der Generationen" mit PVÖ-Präsident Karl Blecha und SJ-Vorsitzendem Wolfgang Moitzi (Kultur im Zentrum, Roter Saal 8720 Spielberg).

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer vergibt zum dritten Mal den ESF-Innovations-Award für herausragende Projekte, die durch Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) ermöglicht werden (Dachfoyer der Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien).

11.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied verleiht den Berufstitel "Kammersänger" an Peter Seiffert (Staatsoper, Teesalon, Opernring 2, 1010 Wien).

11.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der Eröffnung des BIZ Esteplatz teil (Esteplatz 2, 1030 Wien).

13.00 Uhr Umweltminister Nikolaus Berlakovich und Bildungsministerin Claudia Schmied laden gemeinsam zur Verleihung des Österreichischen Umweltzeichens für Schulen ein (Lebensministerium, Marmorsaal, Stubenring 1, 1010 Wien).

18.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt gemeinsam mit der Theodor Kramer Gesellschaft zu "Zuflucht in der Zwischenwelt", einer Festveranstaltung zum 30. Jahrgang der Zeitschrift für Kultur des Exils und des Widerstands im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Epstein-Vorlesungen" (Parlament).

18.30 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann im "Heute-Talk" mit dem Gouverneur der Österreichischen Nationalbank Ewald Nowotny (Haus der Industrie am Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien).

19.20 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält eine Eröffnungsrede zum 66. Geburtstag von "Quality Austria" (Madame Tussauds Wien, Riesenradplatz 5-6, 1020 Wien).

19.30 Uhr Diskussionsveranstaltung und Buchpräsentation zum Thema "Markt und Moral. Soziales Denken in neoliberalen Zeiten" mit Bundesministerin Claudia Schmied und Bestseller-Autor Colin Crouch (Semperdepot, Lehárgasse 6, 1060 Wien).

DIENSTAG, 18. Juni 2013:

8.45 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied eröffnet gemeinsam mit Stadtrat Christian Oxonitsch das Bundesfinale der Schach-Schülerliga für Ober- und Unterstufen (Airo Hotel Wien, Kurbadstraße 8, 1100 Wien).

9.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer nimmt an der FSG-Bundesfraktionskonferenz teil (Austria Center Vienna, Bruno Kreisky Platz 1, 1220 Wien).

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

11.15 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied nimmt an der Pressekonferenz anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des ImPulsTanz-Festivals teil (Institut Francais de Vienne, Währingerstraße 30, 1090 Wien).

13.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer überreicht gemeinsam mit Bundesministerin Claudia Schmied das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst an Willi Resetarits (Parlament).

14.00 Uhr Verteidigungsminister Gerald Klug nimmt an der FSG-Bundesfraktionskonferenz 2013 teil (Austria Center Vienna, Bruno Kreisky Platz 1, 1220 Wien).

14.30 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied eröffnet gemeinsam mit Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender Wiener Städtische Versicherungsverein "Kunst am Turm" mit der Künstlerin Dorota Sadovská (Ringturm, 20. Stock, Schottenring 30, 1010 Wien).

16.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht karitativen Nachmittagskaffee für das Caritas-Betreuungszentrum "Gruft" (Vor der Mariahilfer Kirche, Mariahilferstraße 55, 1060 Wien).

17.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, Bundeskanzler Werner Faymann, Verteidigungsminister Gerald Klug, Sozialminister Rudolf Hundstorfer, Gesundheitsminister Alois Stöger, Bildungsministerin Claudia Schmied und Staatssekretär Josef Ostermayer nehmen an der Eröffnung des 18. ÖGB-Bundeskongresses, der unter dem Motto "Unsere Mission: Gerechtigkeit" steht, teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien).

MITTWOCH, 19. Juni 2013:

9.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der moderierten Begrüßungsrunde beim 18. ÖGB-Bundeskongress, gemeinsam mit Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (Austria Center Vienna, Bruno Kreisky-Platz 1, 1220 Wien).

11.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der Pressekonferenz "Gesundheit in der Arbeitswelt" teil (ibis acam Bildungsgesellschaft, Paulanergasse 15, 1040 Wien).

11.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger eröffnet die 16. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Public Health (Cityhotel Design & Classic, Völklplatz 1, 3100 St. Pölten).

11.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer besucht gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des Erich-Fried-Realgymnasiums den Erinnerungsbunker im Arne-Carlsson-Park (Tiefbunker im Arne-Carlsson-Park, 1090 Wien).

13.00 Uhr Karl Blecha, Präsident des Pensionistenverbandes und des Seniorenrats, begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Internationalen Kongresses "Mobility & Road Safety in an Ageing Society" des KFV - Kuratorium für Verkehrssicherheit (Palais Ferstel, Freyung 2, Ferstel-Passage, 1010 Wien).

14.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt die Präsidentin der Republik Kosovo Atifete Jahjaga zu einem Arbeitsbesuch (Parlament).

16.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer hält im Rahmen des Österreichischen Kommunikationstages 2013 die Keynote-Rede zum Thema "Partizipation und Transparenz - Die demokratie- und gesellschaftspolitische Bedeutung von Kommunikation" (Austria Trend Hotel Park Royal Palace Vienna, 1140 Wien).

17.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek verleiht die Johanna Dohnal-Förderpreise und das Stipendium 2013 (BKA, Ballhausplatz 2, 1014 Wien).

20.15 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied besucht bei den Sommerfestspielen Melk die Premiere von "Monte Christo" (Wachauarena Melk, Rollfährestraße 1, 3390 Melk).

DONNERSTAG, 20. Juni 2013:

Verkehrsministerin Doris Bures nimmt gemeinsam mit ihren Ministerkolleginnen und -kollegen aus Deutschland, Italien, Frankreich, Schweiz, Slowenien und Liechtenstein sowie Vertretern der Europäischen Kommission am Ministertreffen im Rahmen des "Zürich-Prozesses" in Berchtesgaden teil,

Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist beim EPSCO-Rat in Luxemburg.

Gesundheitsminister Alois Stöger auf Bundesländertag in Oberösterreich/Bezirk Rohrbach, u.a. um 9.30 Uhr Besuch des LKH Rohrbach (LKH Rohrbach, Krankenhausstraße 1, 4150 Rohrbach).

9.00 Uhr Der SPÖ-Parlamentsklub lädt im Rahmen des von SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim initiierten "Dialogs im Parlament" zur Diskussionsrunde "Ungarn als Teil des europäischen Verfassungsverbundes - welche Auswirkungen haben die Novellen der ungarischen Verfassung?". Nähere Details zur Veranstaltung finden Sie in der OTS-Aussendung OTS 160 vom 12. Juni (Palais Epstein, Innenhof, Dr. Karl Renner Ring 1, 1010 Wien).

9.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek beim Väterkarenzfrühstück in der AK Burgenland (AK Burgenland, Wiener Straße 7, 7000 Eisenstadt).

10.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied nimmt gemeinsam mit Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny an der Pressekonferenz zur Präsentation der neuen permanenten Ausstellung "Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute" im Jüdischen Museum teil (Jüdisches Museum, Palais Eskeles, Dorotheergasse 11, 1010 Wien).

10.30 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek beim Mädchentag "Finde deinen Weg" mit der Ausstellungseröffnung "Living in a Box" und Filmpräsentation "Oh Yeah, She Performs!" (Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1014 Wien).

17.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt an der Jubiläumsgala "175 Jahre Linz Textil" teil (Wiener Straße 435, 4030 Linz).

19.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der "Art Lounge im Roten Salon" (Brunnergasse 6, 2380 Perchtoldsdorf).

FREITAG, 21. Juni 2013:

Sozialminister Rudolf Hundstorfer auf Bundesländertag in Salzburg; u.a. Besuch des Zementwerkes Leube, des Jugendzentrums Grödig und eines Seniorenwohnheimes.

11.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger verleiht das Zertifikat "Gesunde Kinderbildungseinrichtung" an Kindergärten des Modellprojektes KiBi (Universität Salzburg, Georg-Eisler-Hörsaal, Unipark Erzabt-Klotz-Straße 1, 5020 Salzburg).

14.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt die Ehrung der TierschutzlehrerInnen im Rahmen der Lehrgangsabschlussfeier des Vereins "Tierschutz macht Schule" teil (Pädagogische Hochschule OÖ, Kaplanhofstraße 40, 4020 Linz).

16.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer nimmt an der Landesbildungskonferenz des ÖGB Oberösterreich teil (Arbeiterkammer Linz, Kongresssaal, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz).

16.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt am Festakt "50 Jahre Gewerkschaftsschule OÖ" teil (Weingartshofstraße 2, 4020 Linz).

17.00 Uhr Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek beim "EU-Fest Verankert 2013" (EU-Büro, Industriestraße 6, 2100 Korneuburg).

18.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied eröffnet in Bozen die Ausstellung "Desiring the Real" (Kunsthaus Meran, Laubengasse 163, I-39012 Meran).

19.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Staatssekretär Josef Ostermayer nehmen an der GÖD-FSG-Party teil (Donauinselfest, Arbeiterweltinsel/Stand GÖD).

SAMSTAG, 22. Juni 2013:

9.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann nimmt am Landesparteitag der SPÖ-Kärnten, der unter dem Motto "Kärnten kann mehr - zeigen wir's" steht, teil (Congress Center Villach, Europaplatz 1, 9500 Villach).

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht das Donauinselfest.

16.30 Uhr Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei Festveranstaltung "Bärnkopf - 40 Jahre Partnergemeinde von Wiener Neudorf"; u.a. Übergabe von neuen Feuerwehrfahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr (Wiener Neudorf, Bühne beim Parkheurigen).

SONNTAG, 23. Juni 2013:

14.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht das Donauinselfest.

16.30 Uhr Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek beim Seepark- Heurigen der SPÖ-Vösendorf (AURA-Seegelände, Zugang: Strandstraße/Tor beim Drehkreuz).

17.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet gemeinsam mit Landeshauptmann Hans Niessl die Ausstellung "Wächter über Oberwart - Die 6 Friedhöfe einer Kleinstadt der Provinz" (Stadtpark Oberwart).

(Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum