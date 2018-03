BZÖ-Petzner fordert Direktwahl der Volksanwälte und umfassende Diskussion über Reform der Volksanwaltschaft

Volksanwaltschaft kein Versorgungsorgan für gescheiterte Parteimanager

Wien (OTS) - BZÖ-Klubobmannstellvertreter NRAbg. Stefan Petzner forderte heute bei der Parlamentsdebatte über den Volksanwaltschaftsbericht eine umfassende Diskussion über eine Reform der Volksanwaltschaft. "Die Volksanwälte leisten eine wichtige Aufgabe im Rahmen der parlamentarischen Demokratie und sind sehr aktiv. Zugleich muss man aber feststellen, dass man bei den jetzt abtretenden Volksanwälten immer wieder erlebt hat, dass sie ihr Amt für Parteipolitik missbraucht haben, was aber nicht ihre Aufgabe ist. Außerdem ist die Volksanwaltschaft nicht dafür da, gescheiterte Parteipolitiker - wie aktuell den ehemaligen SPÖ-Geschäftsführer Kräuter - in wohldotierte Versorgungsposten zu hieven. Das BZÖ fordert als Konsequenz, dass die Volksanwälte zukünftig direkt vom Volk gewählt werden", betonte Petzner.

Als Beispiele für parteipolitischen Missbrauch nannte Petzner die ehemalige Grün-Abgeordnete Stoisits und den ehemaligen SPÖ-Parteipolitiker und Klubobmann Kostelka. "Stoisits hat die Volksanwaltschaft zu einem Asyllobbyzentrum umfunktioniert. Kostelka hat in seiner Funktion als Volksanwalt nicht davor zurückgescheut, sich in den EU-Wahlkampf 2009 durch heftige mediale Äußerungen gegen das BZÖ einzuschalten und damit aktiv gegen eine wahlerbende Partei Stellung zu beziehen. Des Weiteren hat sich Kostelka nochmals in den laufenden heurigen Landtagswahlkampf in Kärnten eingemischt und gezielt den Medien Informationen zugespielt, diesmal zu Lasten der Freiheitlichen. Damit hat er als Volksanwalt mehrfach parteipolitisch Stellung bezogen. Wir begrüßen daher, dass Kostelka aus der Volksanwaltschaft ausscheidet, weil er im Bereich der Unabhängigkeit massiven Erklärungsbedarf hat", sagte der stellvertretende BZÖ-Klubobmann.

"Ich erwarte mir von den neuen Volksanwälten, dass sie Versuche, Parteiarbeit über die Volksanwaltschaft zu betreiben, bleiben lassen", so Petzner.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ