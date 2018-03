Rauch: Gibt es einen Massenaustausch von Personendaten mit der NSA, Herr Klug?

Kooperation von Heeresnachrichtenamt mit US-Geheimdienst vermutet – Klare Stellungnahme des Verteidigungsministers ausständig

Wien, 14. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Nach den Berichten in den aktuellen Ausgaben von 'Presse' und 'Kurier' muss man Verteidigungsminister Klug fragen, ob das Heeresnachrichtenamt tatsächlich mit dem US-Geheimdienst NSA kooperiert", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Die 100-tägige Schonfrist von Verteidigungsminister Klug neigt sich dem Ende zu. "Klug muss tätig werden und für Klarheit sorgen. Persönliche Daten der Österreicherinnen und Österreicher sind ein sensibles Gut, mit dem man keinen Massenaustausch mit ausländischen Geheimdiensten in Hinterzimmern betreiben darf." Darüber hinaus stelle sich die Frage, "seit wann und in wie weit Klug oder das Verteidigungsministerium über das Programm PRISM informiert sind", so Rauch. Der ÖVP-Manager hält fest: "Spätestens vor dem parlamentarischen Unterausschuss des Landesverteidigungsausschusses wird das Klug-Ressort Klartext reden müssen." ****

Beide Zeitungen berufen sich auf Insiderinformationen, nach denen der österreichische Nachrichtendienst automatisiert Internet-und Telefondaten an die NSA liefern soll. Das Verteidigungsministerium hat bisher noch für keine Klarstellung gesorgt.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch