RfW-Krenn: Rot-schwarze "Abzockerei" und "Bürokratieterror" sind ein "Giftcocktail" für die Unternehmen

"Wenn jemand geeignet wäre, einen Leitfaden zum Thema "Wie besteuere ich einen Wirtschaftsstandort zu Tode" zu verfassen, dann diese SPÖVP-Regierung."

Wien (OTS) - "Kräftige "Abzockerei" und "Bürokratieterror" sind die Zutaten für den "Giftcocktail", den SPÖVP für die heimischen Betriebe gemixt haben. So kann man als Unternehmen nicht erfolgreich und frei wirtschaften. Kein Wunder, dass der Pessimismus der heimischen Klein-und Mittelbetriebe steigt", so heute RfW-Bundesobmann-Stellvertreter Matthias Krenn zu den Ergebnissen des "Klimabarometers" der Creditreform. Krenn fordert endlich Steuersenkungen und den schon seit Jahren überfälligen Bürokratieabbau ein. "Immerhin liegen in einer Struktur- und Verwaltungsreform Einsparungen von bis zu zehn Milliarden Euro jährlich", so Krenn.

Die bisherige Bilanz von fast fünf Jahren ÖVP in der Regierung sei für Wirtschaftstreibende - und für ihre Mitarbeiter - schlicht eine Katastrophe: Die Steuer- und Abgabenquote gehe insgesamt Richtung 46 Prozent. Eine Arbeitsstunde koste in Österreich im Schnitt 30,4 Euro, der EU-Schnitt liege bei 23,4 Euro, der Durchschnitt im Euroraum bei 28,0 Euro. "Kein Wunder, dass Österreich beim aktuellen Standortranking des renommierten Schweizer Managementinstituts IMD noch weiter abgerutscht ist und jetzt auf Platz 23 liegt", so Krenn. Im Bereich "Effizienz der Regierung" liege Österreich gar nur auf Platz 37. "Bei der Fiskalpolitik landet Österreich auf dem 58. Platz - von 59 untersuchten Staaten. Das sagt doch alles", so Krenn.

Durch diese rot-schwarze "Besteuerungswut" und den "Abgabenwahnsinn", dem die Betriebe ausgesetzt seien, werde es für Unternehmen auch immer schwerer Arbeitsplätze zu halten oder gar zu schaffen. "Und bei jeder Lohnerhöhung kommt der Großteil des Geldes nicht bei den Mitarbeitern an, sondern fließt gleich in den "Staatssäckel". Tatsche ist: Wenn jemand dazu geeignet wäre, einen Leitfaden zum Thema "Wie besteuere ich einen Wirtschaftsstandort zu Tode" zu verfassen, dann diese SPÖVP-Regierung", kritisiert Krenn.

