FGW begrüßt ÖVP Vorstoß zum Umstieg auf Erdgasautos

Fachverband fordert Steuersicherheit für Erdgasfahrzeuge und unterstützende Maßnahmen zum weiteren Ausbau der Tankstellen Infrastruktur.

Wien (OTS) - Der Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW) begrüßt den Vorstoß von ÖVP Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger die Menschen in Österreich zum Umsteigen auf Erdgasfahrzeuge zu bewegen. In einer Aussendung Spindeleggers heißt es, die ÖVP forciere "auch den Umstieg auf fahren mit Erdgas, das im Gegensatz zu Benzin und Diesel sparsamer im Verbrauch und um die Hälfte kostengünstiger ist." In einem Folder schreibt die Partei von einer "Ersparnis für Pendler von über 1.000 Euro" durch den Umstieg auf Erdgasautos.

Michael Mock, Geschäftsführer des FGW: "Es freut uns, dass nun auch die Politik erkannt hat, dass Erdgas als Treibstoff der Zukunft eine sehr gute und saubere Alternative zu den Flüssigtreibstoffen ist." Offen bleibe laut Mock, "welche konkreten Anreize es für den weiteren Ausbau der Erdgas-Tankstellen und den Kauf von Erdgasfahrzeugen geben wird." Die österreichische Gaswirtschaft fordert jedenfalls eine Zusicherung, dass die Besteuerung bis 2025 gleich niedrig bleibt und auch die Nova-Vergünstigung bis 2025 verlängert wird. Außerdem wünscht sich der Fachverband unterstützende Maßnahmen zum weiteren Ausbau des Tankstellennetzes.

Mit Erdgas doppelt so weit fahren

Mit Erdgas im Tank kommen Fahrzeuge in der Regel mehr als doppelt so weit wie Benziner und etwa um ein Drittel weiter als Fahrzeuge mit Dieselantrieb. Mock: "Der Treibstoff Erdgas bewährt sich hervorragend als Auto-Kraftstoff im täglichen Straßenverkehr. Aktuell sind in Österreich bereits mehr als 8.000 Erdgasfahrzeuge im Straßenverkehr zugelassen."

Und Mock erinnert an ein am 14. Juni 2006 vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Branche unterzeichnetes Aktionsprogramm zur Forcierung von Erdgas und Biogas als Kraftstoff im Verkehrssektor in Österreich: Darin hatten sich die Vertragspartner auf Investitionssicherheit durch steuerliche Rahmenbedingungen geeinigt, auf das Forcieren des Kraftstoffs Biogas, den Ausbau der Infrastruktur, das Verbessern der Rahmenbedingungen für die Biogaseinspeisung und die Erhöhung des Bestandes an Erdgasfahrzeugen. Mock abschließend: "Diese Punkte haben aus Sicht des Fachverbands nichts an ihrer Aktualität eingebüßt. Hilfreich wären allerdings auch Maßnahmen, um den Autohandel zu motivieren mehr Erdgasfahrzeuge zu verkaufen."

Über den Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen Der Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW) ist die unabhängige gesetzliche Interessenvertretung der österreichischen Gas- und Wärmewirtschaft. Als diese nimmt der FGW bei den Themen Globalisierung, Marktliberalisierung und Versorgung eine wichtige Stellung ein.

Darüber hinaus kommt den im FGW vertretenen Branchen in Umweltschutz- und Klimafragen besondere Bedeutung zu. Mit der Bereitstellung der umweltfreundlichen Energieformen Erdgas, Biogas, Fernwärme und Fernkälte sind die FGW-Mitgliedsunternehmen dazu prädestiniert, eine Schlüsselposition bei der Bewältigung anstehender Probleme auf diesem Gebiet einzunehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW)

Mag. Michael Mock, Geschäftsführer

Mail: mock @ gaswaerme.at

Tel: +43/1/513 15 88/13

Web: www.gaswaerme.at