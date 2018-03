Wieden: Konzert "3 Roses" und Monolog "Emmy Göring"

Musik-Show/Damen-Trio: 17. Juni, Theater-Abend: 26. Juni

Wien (OTS) - Eine hinreißende Mischung aus Musical, Pop und Jazz hören die Besucher eines "Frühlingskonzerts" mit dem Damen-Trio "Today, 3 Roses" am Montag, 17. Juni, ab 19.30 Uhr, im Amtshaus Wieden (4., Favoritenstraße 18). Sabine Bina, Bettina Bogdany und Klara Steinhauser sind drei junge charmante Künstlerinnen mit internationaler Bühnen-Erfahrung. Beim Auftritt im Festsaal werden die Vokalistinnen von Bernd Leichtfried auf dem Klavier begleitet. Das Trio ist bekannt für dynamische Shows. Auch der Humor und das Wiener Lied kommen an diesem Abend nicht zu kurz. Der Eintritt ist gratis. Informationen und Anmeldungen: Telefon 4000/04 119. Ein Theater-Abend am Mittwoch, 26. Juni, ab 19.00 Uhr, im Amtshaus Wieden erinnert an schreckliche Zeiten: Karin Prettenburger verkörpert die Gemahlin des NS-Reichsmarschalls Hermann Göring und setzt sich satirisch mit der Ära des Nationalsozialismus auseinander. Verfasser des Ein-Personen-Stücks "Enigma - Emmy Göring" ist Werner Fritsch. 2006 gab es für den Monolog in Deutschland die Auszeichnung "Hörspiel des Jahres". Verantwortlich für die Produktion im Festsaal zeichnet das im 4. Bezirk beheimatete "Moderne Theater Wien". Der Zutritt ist kostenlos. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 4000/04 117. Der Bezirk unterstützt diese Veranstaltungen. Für Fragen dazu ist das Büro der Bezirksvorstehung Wieden via E-Mail erreichbar: post @ bv04.wien.gv.at.

