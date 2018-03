Ehrung für Hannes Swoboda - "Aktivster Europäischer Politiker auf dem Balkan"

Swoboda unterstreicht Dringlichkeit von Reformen

Wien (OTS/SK) - Im slowenischen Bled erhielt der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Fraktion, Hannes Swoboda, gemeinsam mit deutschen Außenminister Guido Westerwelle, dem bosnischen Präsidenten Zeljko Komsic und dem Generalsekretär der Arabischen Liga Nabil El Araby gestern einen Preis des renommierten Instituts für den Balkan und den Nahen Osten (IFIMES). Hannes Swoboda wurde als "aktivster Europäischer Politiker auf dem Balkan" ausgezeichnet. Die Laudatio hielt die frühere kroatische Präsidentin Jadranka Kosor, die unter anderem Swobodas historisches Verdienst um den Beitritt Kroatiens hervorhob. ****

In seiner Dankesrede unterstrich Hannes Swoboda einerseits die Dringlichkeit von durchgreifenden Reformen in den Balkanländern und anderseits die Notwendigkeit, diese Länder schrittweise an die Europäische Union heranzuführen. "Wir müssen verhindern, dass die Staaten des Balkans durch eine Abwanderung der jungen aktiven Generation ausgehöhlt werden und sich dadurch in eine wirtschaftliche und politische Richtung entwickeln, die wir als Nachbarn nicht wollen", so der Fraktionsvorsitzende. (Schluss) sn/mp

Service: Fotos der Preisverleihung sind unter www.ifimes.org abrufbar

Rückfragehinweis: Sabine Weinberger, SPÖ-EU-Delegation, Tel.: 0043 1 40110 3612, e-mail: sabine.weinberger @ spoe.at

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493