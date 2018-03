Kickert/Kraus: Regenbogenparade ist starkes Zeichen für Vielfalt, Gleichstellung und Weltoffenheit

Grüne Andersrum rufen zur Teilnahme auf und fordern: Ehe für alle!

Wien (OTS) - "Die Regenbogenparade ist ein starkes Zeichen für die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung von Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen. Als Grüne Andersrum fordern wir heuer mit unserem Auftritt: Ehe für alle! Das rotgrüne Wien hat sich als erstes und einziges Bundesland für die Öffnung der Ehe ausgesprochen", sagt Jennifer Kickert, Gemeinderätin und Sprecherin der Grünen Andersrum Wien.

"An der Regenbogenparade teilzunehmen heißt auch für eine Stadt einzutreten, die zu Vielfalt und Weltoffenheit steht. Gerade angesichts der Gesetzesbeschlüsse in Russland wird wieder einmal deutlich, wie notwendig Sichtbarkeit und Zusammenhalt im Kampf für Menschenrechte sind. Wir stehen für eine Gesellschaft, in der es egal ist woher man kommt, wen man liebt und wie man liebt", so Peter Kraus, Sprecher der Grünen Andersrum Wien.

Die Regenbogenparade startet am Samstag, 15. Juni, um 14 Uhr vor dem Burgtor und endet mit einer Celebration am Heldenplatz, direkt neben dem seit Dienstag geöffneten Pride Village. "Im Namen der Grünen Andersrum bedanken wir uns auch bei der HOSI Wien und dem Verein CSD für die Organisation der Parade und des Pride Villages", so die beiden SprecherInnen abschließend.

