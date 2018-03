Kinderkrippen: AKNÖ fordert raschen Ausbau

Wirtschaftskammer bestätigt Forderungen der NÖ Arbeiterkammer

Wien (OTS/AKNÖ) - Eine aktuelle Studie im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) belegt: Es besteht dringender Handlungsbedarf bei der Betreuung unter 3-jähriger Kinder. Hermann Haneder, Präsident der NÖ Arbeiterkammer, sieht darin die langjährigen Forderungen von Arbeiterkammern und ÖGB bestätigt. "Das Land Niederösterreich muss den Ausbau institutioneller Betreuungsangebote für Kleinstkinder nun endlich ernsthaft angehen, damit Eltern echte Wahlfreiheit haben", so der AKNÖ-Präsident.

Bei einer Veranstaltung der WKÖ zum Thema Kinderbetreuung für unter 3-Jährige wurde von ExpertInnen, darunter Univ. Prof. Mazal vom Österreichischen Institut für Familienforschung (ÖIF), auf die vor allem auch in Niederösterreich bestehenden Versorgungslücken beim Betreuungsangebot von unter 3-Jährigen hingewiesen: zu wenig qualitativ hochwertige Betreuungsangebote, Öffnungszeiten, die nicht den Arbeitsrealitäten der Eltern entsprechen oder auch zu lange Schließzeiten während der Ferien. Adelheid Fürntrath-Moretti, Bundesvorsitzende der Unternehmerinnenvertretung in der WKO, forderte angesichts der Studie in einer Presseaussendung den raschen Ausbau der Kinderbetreuung für unter 3-Jährige. Darüber zeigt sich AKNÖ-Präsident Hermann Haneder sehr erfreut: "Wie man sieht, sind sich die Sozialpartner in dieser Frage weitestgehend einig. Als die Expertinnen und Experten der AKNÖ vor mehreren Monaten auf die teilweise unbefriedigende Situation in vielen Bezirken in Niederösterreich hingewiesen haben, wurde dies seitens der Landespolitik als Schlechtrederei verunglimpft. Nun wird dieser Befund einmal mehr von unverdächtiger Seite bestätigt", so der AKNÖ-Präsident. Haneder fordert deshalb das Land NÖ auf, die Sozialpartner-Vorschläge umzusetzen und mehr Betreuungseinrichtungen für unter 3-Jährige zu schaffen.

Tagesmütter alleine sind keine zufriedenstellende Lösung

Die vom Land NÖ stark forcierte Betreuung durch Tageseltern ist dabei keine zufriedenstellende Lösung. Sie allein kann den Bedarf an Kinderbetreuung nicht ausreichend decken: Aktuell werden nur 1,3 Prozent der unter 3-Jährigen in Niederösterreich von einer Tagesmutter oder einem Tagesvater betreut. Für Haneder ist daher klar: "Wollen wir für Eltern echte Wahlfreiheit bei Beruf und Familie, dann brauchen wir endlich mehr qualitativ hochwertige und leistbare Kinderkrippen in Niederösterreich."

Das aktuelle AKNÖ-Factsheet sowie weitere Factsheets zum Thema Kinderbetreuung finden Sie unter noe.arbeiterkammer.at/publikationen unter dem Menüpunkt Daten, Fakten, Informationen.

