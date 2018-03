WorldSkills 2013: Letzte Vorbereitungen für die Berufs-Weltmeisterschaft

Team Austria offiziell verabschiedet - 29 junge österreichische Fachkräfte werden von 2. bis 7. Juli 2013 in Leipzig um Medaillen kämpfen

Wien (OTS/PWK413) - Anlässlich der bevorstehenden internationalen Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2013 lud die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) gestern Abend (Donnerstag) zur offiziellen Verabschiedung des österreichischen Teams in die WKO Sky Lounge in Wien. Gemeinsam mit ihren Unterstützern, Sponsoren, Betrieben und den ihnen zur Seite gestellten Experten feierten die 29 Teilnehmer aus ganz Österreich das Ende der intensiven Vorbereitungszeit und leisteten den WorldSkills-Eid "In the name of all competitors I promise to compete fairly, respecting and abiding by the established rules in the true spirit of WorldSkills". Sieben Teilnehmer des österreichischen Teams kommen aus Vorarlberg, sechs aus Salzburg, vier aus Oberösterreich, je drei aus Kärnten, Tirol und Wien sowie zwei aus Salzburg und einer aus Niederösterreich.

Von 2. bis 7. Juli 2013 werden die österreichischen Nachwuchskräfte in 27 Einzel- bzw. Teamberufen ihr Können in Leipzig unter Beweis stellen und gegen über 1.000 Fachkräfte aus 54 vertretenen WorldSkills-Ländern antreten. Dass Österreich auch heuer wieder Spitzenleistungen erzielen wird, davon ist WKÖ-Vizepräsidentin Renate Römer überzeugt: "Die tollen Leistungen bei den letzten Berufseuropameisterschaften EuroSkills 2012 mit dem Europameistertitel für Österreich und die intensiven Vorbereitungen auf die internationalen Meisterschaften bilden die optimale Basis für weitere Erfolge des Team Austria, das Österreich auf höchstem Niveau vertreten wird". Römer richtete in diesem Zusammenhang ihren Dank an alle Unternehmen aus, die diese Wettbewerbe seit Jahren mit vollem Engagement unterstützen. "Die Erwartungen an unser Team sind auf Grund der Erfolge in der Vergangenheit natürlich hoch. Lasst euch aber dadurch nicht nervös machen und von euren hervorragenden Fähigkeiten ablenken. Ihr seid gut vorbereitet und ich bin davon überzeugt, dass ihr auch heuer wieder erfolgreich von den Weltmeisterschaften zurückkommen werdet", machte Römer den jungen Teilnehmern abschließend Mut.

Neben der WKÖ-Vizepräsidentin Römer nahmen unter anderem auch Sozialminister Rudolf Hundstorfer, WKÖ-Generalsekretärin Anna Maria Hochhauser, Sektionschef Theodor Siegl vom Unterrichtsministerium und Sektionschef Matthias Tschirf vom Wirtschaftsministerium an der offiziellen Verabschiedung teil. Sozialminister Hundstorfer betonte in seiner Laudatio "dass unsere Duale Ausbildung mittlerweile zu einem regelrechten Exportschlager geworden ist". Das Zusammenwirken der Betriebe, der Berufsschulen und der Jugendlichen locke fast wöchentlich internationale Delegation nach Österreich, die dieses erfolgreiche System anschauen und kopieren wollen. Hundstorfer:

"Jüngstes Beispiel ist Schweden, das nach Recherchen in Österreich jetzt das Duale Ausbildungssystem implementieren will." In Vertretung von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner betonte Sektionschef Tschirf die Bedeutung internationaler Berufswettbewerbe, "die nicht nur Qualität und Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Österreich unterstreichen, sondern auch unser duales Ausbildungssystem in Betrieb und Berufsschule als Vorbildmodell in den Mittelpunkt rücken." Sektionschef Siegl vom Unterrichtsministerium zeigte sich stolz über die jungen Fachkräfte, "die sich durch ihre persönlichen Leistungen auch als Aushängeschild Österreichs präsentieren."

Ablauf rund um den Wettbewerb

Nach der Anreise am 28. Juni 2013 erfolgen letzte Vorbereitungen, Kennenlernen des Wettbewerbsgeländes und Einrichten der Arbeitsplätze. Weitere Programm- und Höhepunkte der Berufsweltmeisterschaften sind die Eröffnungsfeier sowie nach dem Wettbewerb der Österreich-Empfang samt österreichischen Vertretern aus Botschaft und Wirtschaft sowie die sicher mit Spannung erwartete Schlussfeier mit Siegerehrung am 7. Juli 2013. Die Heimreise erfolgt am 8. Juli 2013 mit Empfang am VIP-Terminal des Wiener Flughafens (09:30 Uhr). Auch heuer wird das Projekt WorldSkills 2013 von den Wirtschaftskammern Österreichs, dem BMWFJ (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend), dem BMUKK (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur), dem BMASK (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz) und der AUVA finanziert. Das Projekt wird weiters von den Firmen engelbert strauss, Adelsberger und Würth sowie vom WIFI Österreich, der LEADER-Region Bucklige Welt - Wechselland, der Initiative "go international" sowie zahlreichen weiteren Unternehmen gesponsert.

WorldSkills

WorldSkills International ist eine Organisation mit Sitz in den Niederlanden, die alle zwei Jahre die Berufsweltmeisterschaften ausrichtet. Ziel dieser weltweiten Plattform der Berufe ist es, junge Fachkräfte zu fördern und neue, innovative Wege der Berufsbildung zu entwickeln. Austragungsort des 42. Wettbewerbs ist von 2. bis 7. Juli 2013 die Leipziger Messe, wo über 1.000 Teilnehmer und deren Experten aus 67 WorldSkills-Mitgliedsstaaten in rund 50 Berufen zur Leistungsschau antreten. Die Teilnehmer stellen dabei ihr Wissen und ihre Fertigkeiten in konkreten Arbeitssituationen unter Beweis. SkillsAustria koordiniert als nationales Sekretariat innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation die Österreichischen Staatsmeisterschaften als Qualifikationswettbewerbe für EuroSkills und WorldSkills. (ES)

