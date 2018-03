Bures: "Jetzt investieren, wo es den Menschen hilft"

Infrastrukturministerin will Investitionen für Donau-Hochwasserschutz um vier Jahre vorziehen

Wien (OTS/BMVIT) - Infrastrukturministerin Doris Bures will die von ihrem Ressort geplanten und budgetierten Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Donau beschleunigen. Durch eine vorzeitige Ausschüttung der Mittel in Höhe von 400 Millionen Euro sollen alle geplanten Projekte bereits im Jahr 2019 fertiggestellt werden. "Beim Hochwasserschutz befinden wir uns in einem Wettlauf mit der Zeit. Wir müssen jetzt alles tun, um diesen Wettlauf zu gewinnen", so Bures am Freitag in einer Pressekonferenz. Außerdem erneuerte sie ihre Forderung nach einem Konjunkturpaket Wohnbau. Das eine dürfe nicht gegen das andere ausgespielt werden. "Wir brauchen beides", betonte die Ministerin. ****

Letztlich sei es weit sinnvoller, jetzt rasch in den Schutz der Bevölkerung in den gefährdeten Gebieten zu investieren als im Falle eines erneuten Hochwassers ein Vielfaches der Mittel in die Reparatur der Schäden, so Bures. Dies habe sich am Beispiel Machland Nord gezeigt: Durch die rechtzeitige Fertigstellung dieses Projekts im Herbst 2012 konnte ein Schaden wie im Jahr 2002 in der Höhe von rund 500 Mio. Euro verhindert werden. Zum Vergleich: Der Hochwasserschutz hat mit rund 180 Mio. Euro weit weniger als die Hälfte von dem Schaden eines einzigen großen Hochwassers gekostet.

17 Hochwasserschutzprojekte entlang der Donau sind bereits fertiggestellt und haben ihre Bewährungsprobe beim Jahrhunderthochwasser bestanden. 17 weitere Projekte sind derzeit in Bau, Planung oder in Vorbereitung. Sie sollen nach den bisherigen 15a-Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern Oberösterreich, Niederösterreich und Wien in den kommenden 10 Jahren bis 2023 gebaut werden. Diese Frist will die Ministerin jetzt verkürzen.

Bis 2019 sollen diese Gemeinden an der Donau auch vor einem sehr schweren Hochwasser geschützt sein. Für den Bund und die beteiligten Bundesländer heißt das, dass Projekte vorgezogen werden und die jährlichen Investitionsraten deutlich erhöht werden.

Beschleunigter Ausbau schafft zusätzliche Arbeitsplätze

400 Mio. Euro sollen bis 2019 in den Hochwasserschutz an der Donau investiert werden. Das schützt zehntausende Menschen in den Gemeinden, die heute noch nicht über einen wirksamen Schutz verfügen. Und das schafft 1.100 zusätzliche Arbeitsplätze. Die Hochwassermilliarde der Regierung (1 Mrd. Euro wird über einen Zeitraum von fünf Jahren in den Hochwasserschutz abseits der Donau investiert) wird mit 3.400 Arbeitsplätzen beschäftigungswirksam.

Bures: "Wer schnell hilft, hilft doppelt. Das gilt hier wortwörtlich. Denn wir schützen damit die Bevölkerung in sehr vielen Gemeinden auch vor einem sehr schweren Hochwasser. Und das wird zu einer spürbaren Belebung in der Baubranche führen und tausende zusätzliche Arbeitsplätze schaffen."

Bures erneuert Forderung nach Konjunkturpaket von 600 Mio. Euro für den Wohnbau

Der Hochwasserschutz, so Bures, dürfe aber nicht vergessen machen, "dass wir auch dringende Investitionen in den Wohnbau und ein Konjunkturpaket brauchen". Es gehe jetzt nicht um eine Entweder-oder-Frage: "Rascher Schutz für die Menschen oder ein Konjunkturpaket für leistbare Wohnungen - wir brauchen beides", so Bures.

Das letzte Konjunkturpaket habe Österreich auf die Überholspur gebracht. Es habe den konjunkturbedingten Einbruch stark gebremst und die Beschäftigung zehntausender Menschen gesichert. Österreich hat heute daher die geringste Arbeitslosenquote in der EU. Dieser Erfolgsweg sollte nun weiter beschritten werden.

Mit 600 Mio. Euro an zusätzlichen Wohnbauförderungsmitteln auf drei Jahre könnten 15.000 dringend benötigte Wohnungen gebaut werden. Damit könnte ein Investitionsvolumen von rund 2,2 Mrd. Euro ausgelöst werden und 60.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. (Schluss)

