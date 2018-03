FPÖ-Gartelgruber: ÖVP verabschiedet sich von Interessen der Familien

"Berndorfer Modell" zur Förderung der familieninternen Kinderbetreuung abgelehnt

Wien (OTS) - "Mit ihrem Abstimmungsverhalten bei der gestrigen Plenarsitzung hat sich die ÖVP als Familienpartei verabschiedet", kritisierte die freiheitliche Frauensprecherin NAbg. Carmen Gartelgruber. So habe ÖVP-Abgeordnete Marek den Antrag der Freiheitlichen auf bundesweite Einführung des sogenannten "Berndorfer Modells"...aus ganzem Herzen" abgelehnt.

Die FPÖ hatte gefordert, dass jene Eltern von Kindern unter drei Jahren, die die Kinderbetreuung in der Familie erbringen, in ihrer wichtigen Leistung für die Gesellschaft finanziell unterstützt werden sollen. Dabei solle angestrebt werden, dass die Unterstützung betragsmäßig jene Unterstützung erreicht, die für Fremdbetreuungsplätze ausgegeben werde, erläuterte Gartelgruber das "Berndorfer Modell", das in Berndorf mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und FPÖ beschlossen wurde.

Konkret gehe es um Wertschätzung der familieninternen Kinderbetreuung durch Anhebung des Kinderbetreuungsgeldes auf die Höhe des Mindestsicherungssatzes von Euro 773,--/Monat bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes. "Die Forderung lautet daher, dass Familien, die ihre Kinder zwischen dem vollendeten 1. und 3. Lebensjahr familienintern, ohne Inanspruchnahme von Tagesmüttern, Krabbelgruppen etc. betreuen, Kinderbetreuungsgeld in Höhe von Euro 773,-- pro Monat ab Geburt bzw. nach dem Ende des Wochengeldbezuges erhalten sollen", so Gartelgruber. "Der jeweilige Aufzahlungsbetrag soll zwischen Gemeinden, dem Land und dem Bund zu je einem Drittel aufgebracht werden", so Gartelgruber.

"Dass ausgerechnet die ÖVP diesen fairen und sinnvollen Vorstoß der FPÖ zur Stärkung der traditionellen Familienstrukturen ablehnt, zeigt einmal mehr, dass für die ÖVP die Familie keinerlei Wert mehr besitzt und die kruden Alt-68er-Phantasien des roten Koalitionspartners bereits in das Gedankengut der Schwarzen eingegangen sind", so Gartelgruber.

