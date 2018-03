FP-Gudenus: Rot-Grün macht Wien systematisch zur Schlepper-Hauptstadt Europas

Nach Polizei-Erfolg nun hoch subventionierte "Flüchtlingsvereine" auf Mafia-Kontakte untersuchen

Wien (OTS/fpd) - 1.000 Illegale schleppte eine Türken-Bande nach Österreich und in andere EU-Staaten, kassierte dafür sieben Millionen Euro. Der Polizei gelang es nun, 14 Täter festzunehmen - 13 davon in Wien. "Durch ihre völlig unverantwortliche Subventionspolitik macht Rot-Grün unsere Stadt systematisch zu einem Zentrum dieses miesen Geschäfts. Die Verlierer-Koalition schmeißt ja angeblichen Flüchtlingsvereinen, in deren Vorständen durchwegs rote und grüne Funktionäre und Günstlinge sitzen, die Millionen nur so nach. Und jeder zusätzliche Asylwerber, egal wie er zu uns kommt, lässt bei diesen dubiosen Organisationen erneut die Kassa klingeln. Menschlichkeit ist der Vorwand, Profitgier der wahre Hintergrund", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, "die Schlepper-Mafia spielt diesen Vereinen natürlich in die Hände. Es kann leicht sein, dass da intensive Kontakte bestehen. Nach dem großen aktuellen Erfolg ist die Polizei jetzt dringend aufgerufen, diese Möglichkeit zu untersuchen." (Schluss)

