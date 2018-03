Aubauer zum morgigen "Welttag gegen Misshandlung alter Menschen": Mit der Alterswohlfahrt für mehr Sicherheit sorgen!

Erste wichtige Schritte mit Pflegefonds-Änderungen gesetzt. Weg zur Alterswohlfahrt konsequent weiter gehen.

Wien (OTS) - Zum morgigen "Welttag gegen Misshandlung alter Menschen" hält Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und ÖVP-Seniorensprecherin im Nationalrat fest:

"In den vergangenen Jahren konnte es gelingen, das Tabu-Thema der Gewalt gegen Ältere in den Fokus mehrerer Programme zu stellen. Vor allem dort, wo ältere Menschen gänzlich von Fürsorge und Entscheidungen anderer abhängen, ist besondere Sensibilität gefragt -damit Menschenwürde und größt mögliche Selbstbestimmung immer gewahrt bleiben. Seit heuer überprüfen die Kommissionen der Volksanwaltschaft auch die Situation von Menschen in Alten- und Pflegeheimen -besonders hinsichtlich freiheitseinschränkender Maßnahmen. Und mit den aktuellen Pflegefonds-Änderungen kommt das bundesweite Case-Management (Einzelfallbegleitung) - ein wichtiges Mittel, um Ansprechpartner für Betroffene zu sein und gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen zu fidnen. Damit machen wir einen großen wichtigen Schritt zur Umsetzung der vom Seniorenbund entwickelten 'Alterswohlfahrt' -ein Weg, der nun konsequent weiter zu gehen ist: Reform der Sachwalterschaft und Schaffung der 'Unterstützten Entscheidungsfindung' folgen als nächste Umsetzungspunkte."

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Susanne Walpitscheker

stv. Generalsekretärin

Tel.: Tel.: 0650-581-78-82

swalpitscheker @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at