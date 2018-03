Grüne Wien/Akkilic: MigrantInnen finanzieren unser Sozialsystem

Wien (OTS) - "MigrantInnen zahlen mehr in die Staatskasse ein als sie herausnehmen. Dieser Befund der OECD belegt die guten Leistungen der MigrantInnen für die Allgemeinheit", so der Integrationssprecher der Grünen Wien, Senol Akkilic, anlässlich des aktuellen OECD-Berichts zur Arbeitsmigration. Die bessere Integration von MigrantInnen in den Arbeitsmarkt erhöht den steuerlichen Beitrag von MigrantInnen wesentlich.

"Wird ein Arzt ausländischer Staatsbürgerschaft als Krankenpfleger eingesetzt anstatt als Arzt zu arbeiten, verdient er eben weniger und zahlt dementsprechend auch weniger an Steuern. Unser System produziert Ungleichheiten und schadet sich somit selbst. Die Anerkennung von mitgebrachten Qualifikationen ist ein richtiger Schritt, dem muss aber der richtige Einsatz von Arbeitskräften folgen", so Akkilic. Die Grünen Wien betonen die ökonomischen Vorteile einer guten Personalpolitik und drängen darauf, die Anzahl der MigrantInnen im öffentlichen Dienst zu erhöhen.

