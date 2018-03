Spindelegger: Aufklärung um NSA-Affäre vor außenpolitischen Schnellschüssen

EU-USA Freihandelsabkommen bringt 1,75 Prozent mehr BIP

Wien, 14. Juni 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Äußerst besorgt" zeigte sich heute, Freitag, Außenminister Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger in der Fragestunde des Nationalrats über die in den Medien offensichtlich durch einen ehemaligen NSA-Mitarbeiter verbreiteten Informationen. Spindelegger teile die Auffassung der EU-Justizkommissarin Viviane Reding, dass die USA um umfassende und vollinhaltliche Aufklärung ersucht werden müssen. In diesem Zusammenhang sei es maßgebend, dass nun auf europäischer Ebene rasch ein Fragenkatalog ausgearbeitet und den den Amerikanern präsentiert werde. "Wir werden auch bilateral mit der amerikanischen Botschaft Kontakt aufnehmen, um Aufklärung hinsichtlich der Involvierung österreichischer Daten zu erlangen." Aber bevor man von der Suspendierung von diversen Abkommen spricht, sollte man dem Partner zuerst Gelegenheit geben, umfassend Stellung zu nehmen. In diesem Zusammenhang warnte Spindelegger vor außenpolitischen Schnellschüssen.

Die Wahrung der Menschenrechte und Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger und der Datenschutz müssten auch bei den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten eine Rolle spielen. "Die Grundsätze eines gleichberechtigten partnerschaftlichen Verhaltens müssen eingehalten werden, ein Überwachungssystem über unsere Köpfe hinweg kann jedenfalls nicht akzeptiert werden." Die Verhandlungen um das Freihandelsabkommen mit den USA seien auch eine Frage der Rechtsstaatlichkeit, "daher wird das Rechtssystem Europas auch darin Eingang finden."

Der Außenminister sprach sich für einen raschen Beginn der Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen aus, da die Potenziale gewaltig seien. Die USA seien einer der wichtigsten Handelspartner Österreichs, Wirtschaftsforscher prognostizieren eine Steigerung des BIP um bis zu 1,75 Prozent. Auch die Löhne könnten um ein Prozent steigen. (Schluss)

