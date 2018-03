Veränderungen im Management der VIG Re

Wien (OTS) - Folgende Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat der VIG Re wurden beschlossen:

Mit 1. Juli 2013 wird Dkfm. Johannes Martin Hartmann Vorstandsvorsitzender der VIG Re und folgt in dieser Funktion Dkfm. Karl Fink nach. Mag. Claudia Stránsky und Mag. Dusan Bogdanovic bleiben weiterhin Mitglieder des Vorstands; beide sind seit der Gründung des Unternehmens Teil des Managementteams und haben wesentlich zur Etablierung der VIG Re zu einem anerkannten Partner auf dem Rückversicherungsmarkt beigetragen.

"Ich betrachte es als eine großartige Chance, ein Unternehmen weiterzuentwickeln, das bereits so erfolgreich aufgestellt ist. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen werde ich den bisherigen Kurs fortführen, die VIG Re als auf die Region CEE spezialisierten Rückversicherer zu positionieren. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem sehr engagierten und kompetenten Team der VIG Re. Man spürt, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Unternehmen und seinen Erfolgen identifizieren. Das ermöglicht uns, effizient zu kommunizieren und unseren Kunden kurze Reaktionszeiten zu garantieren. Weiters haben wir den großen Vorteil, in einer Region verankert zu sein, die für die Versicherung und Rückversicherung noch erhebliches Entwicklungspotential aufweist. Unser Ziel ist es, weiterhin ein verlässlicher und offener Partner für dieses Wachstum zu sein, betont Dkfm. Johannes Martin Hartmann.

"Die VIG Re hat sich sehr schnell und positiv entwickelt und spielt eine zunehmend wichtige Rolle auf dem Rückversicherungsmarkt. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist unsere profunde Kenntnis der CEE-Märkte. Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden und können auf diese prompt reagieren, weil wir - so wie unsere Kunden - in der CEE-Region zu Hause sind. Das sichert uns den Vorteil, dass wir eine ähnliche Sicht auf das Tagesgeschäft haben wie unsere Partner", ergänzt Dkfm. Karl Fink.

Dkfm. Johannes Martin Hartmann ist seit 2012 Mitglied des Vorstands der VIG Re. Zuvor war er in unterschiedlichen Funktionen bei Swiss Re tätig, zuletzt als Leiter des Bereichs "Market Underwriting CEE".

Mit 1. Juli 2013 werden Dkfm. Karl Fink sowie Dr. Peter Hagen Mitglieder des Aufsichtsrats der VIG Re. Der Aufsichtsrat der VIG Re wird sich - vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen - wie folgt zusammensetzen:

Dkfm. Karl Fink

Dr. Peter Hagen

Dr. Wolfgang Eilers

Mag. Roland Gröll

Mag. Peter Höfinger

Ing. Juraj Lelkes

Ing. Vladimír Mráz

Die VIG RE zajist'ovna, a.s. ist der erste Rückversicherer mit tschechischer Lizenz und klarem Fokus auf die CEE-Region. Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit am 8. August 2008 aufgenommen und im selben Jahr ein "A+"-Rating mit stabilem Ausblick durch die Rating Agentur Standard & Poor's erhalten. Diese Bewertung wurde im März 2013 erneut bestätigt. Die VIG Re verfolgt eine konservative Investitionsstrategie und Reservierungspolitik. Die erfolgreiche Unternehmensstrategie spiegelt sich in der kontinuierlich steigenden Zahl an Zedenten wider - die VIG Re zählt bereits fast 180 Versicherungsgesellschaften zu Ihren Kunden.

Die VIG Re erzielte im Geschäftsjahr 2012 ein hervorragendes Ergebnis. Der Gewinn vor Steuern stieg um 17,8 Prozent auf 24,3 Millionen Euro und erreichte einen Return on Equity von 19,7 Prozent. Das Prämienvolumen erzielte mit 470,9 Mio. Euro ein Plus von 61,1 Prozent.

Die Pressemitteilung finden Sie auch unter http://www.vig-re.com.

Rückfragen & Kontakt:

VIG Re zajist'ovna, a.s.

Dusan Klimes

Boardoffice Manager

Templová 747/5

110 01 Praha 1, Czech Republic

Tel.: +420 956 445 524

Fax: +420 222 322 633

E-mail: d.klimes @ vig-re.com