30 Jahre Donauinselfest: Spiel, Spaß und Action für Groß und Klein

Noch mehr Kinder- und Familienprogramm am Nachmittag - "Jake und die Nimmerland Piraten": Disney-Highlight erstmals in Österreich

Wien (OTS/SPW) - Kinder und Familien können sich heuer ganz besonders auf das 30. Donauinselfest vom 21. bis 23. Juni freuen. Passend zum Jubiläum wurde das Programm am Nachmittag noch weiter ausgebaut und attraktiviert. Und dabei wurde ein ganz besonderer Schwerpunkt auf das Familienprogramm gelegt. Die Eskimo / okidoki Kinderfreunde -Insel bietet mit ihrem neuen Standort in Nähe der Brigittenauer Brücke noch mehr Platz. Zahlreiche unvergessliche Stunden voll Spiel, Action und Spaß warten auf die jungen und junggebliebenen BesucherInnen. Und mit "Jake und die Nimmerland Piraten" kommt ein absolutes Disney-Highlight - basierend auf der beliebten gleichnamigen Disney Junior Serie - zum ersten Mal nach Österreich. ****

Die "Jake und die Nimmerland Piraten"-Sommertour bietet kleinen AbenteurerInnen rund um ein imposantes Piratenschiff zahlreiche spannende Aufgaben. Bevor die Kids den großen Piratenschatz heben können, müssen sie in unterschiedlichen Stationen, die zum Leben eines echten Seemanns gehören, Mut und Geschick beweisen. So gilt es unter anderem Kapitän Hook und sein Krokodil zu bezwingen und das Essen für die tollkühne Mannschaft zu "erangeln". Und all dies natürlich im perfekten Piraten-Look mit Augenklappe, Kopftuch und aufgemaltem Bart. Ein absolut unvergessliches Highlight für kleine SeeräuberInnen. Freitag bis Sonntag jeweils von 15:00 bis 17:30 Uhr.

Gemeinsam Kipferl und Semmerl backen

Backen macht Spaß. Und noch viel mehr, wenn man es gemeinsam im Freien mit Profis tun kann. Die Eskimo / okidoki Kinderfreunde -Insel und dabei speziell eine kleine Bäckerei von "Anker" macht's möglich. BäckerInnen von Ankerbrot zeigen den angehenden JungbäckerInnen, wie das gute Morgenkipferl oder die tägliche Semmel entstehen. Selbstverständlich darf auch gleich gekostet und verkostet werden. Mindestens genau so viel Kreativität ist gefragt beim PlayMais Spiele-Corner. Dort steht das umweltfreundliche Bauen und Gestalten im Mittelpunkt - Baumaterial sind bunte Bausteine aus Maisstärke.

Die Eskimo Spaß-Tour 2013

Die verschiedenen Eskimo-Aktivitäten bieten den Kids wieder Bewegung, Spannung und vor allem jede Menge Spaß. Max und seine Freunde stehen natürlich wieder im Mittelpunkt. Max ist ein Löwe, der König der Abenteurer, der von den jungen BesucherInnen des Donauinselfestes Hilfe braucht. Es geht darum, gemeinsam sein Königreich vor dem dunklen Shadow Master und dessen grimmigen Gefolgsleuten zu retten. Und dafür braucht es drei magische Kristalle, um das Abenteuer mit Hilfe von Mut, Stärke und Verstand zu bestehen. Das Ganze ist natürlich nicht allzu ernst zu nehmen, sondern vor allem mit jeder Menge Spaß. Mut muss man beim Griff in die Schlangengrube beweisen, Geschick beim Besiegen der dunklen Gesellen auf der Wurftafel oder Kreativität in der Fantasy-Welt beim Malen des eigenes Max-Adventures Bildes! Und das an allen drei Tagen des Donauinselfestes.

It's Showtime auf der Eskimo / okidoki Kinderfreunde-Bühne

Ein absoluter Fixpunkt eines jeden Kinderprogramms ist das Kasperltheater. Und das gibt es selbstverständlich auch am 30. Donauinselfest. Drei Mal täglich. Die Eskimo / okidoki Kinderfreunde-Insel mit der Eskimo / okidoki Kinderfreunde -Bühne bietet am Freitag und Samstag aber noch viel mehr, nämlich ein KidzQuiz (die Quiz- und Spieleshow der Wiener Kinderfreunde) und die Hasbro-Spieleshow. Das Tanzstudio funtastic zeigt eine Hip Hop & Breakdance Performance. Mit den professionellen TänzerInnen des arriOla Tanzstudio kann einfach jede/r tanzen, sich aktiv bewegen und richtig viel lernen. Wie's geht, zeigen auch die Cheerleader Danube Dragons und die Musical Kids Company. Und: Gastauftritte beliebter "Kinderstars" werden die Augen vieler Kinder zum Leuchten bringen, wie die Schlümpfe aus "Die Schlümpfe 2", der "ABC"-Bär aus okidoki und die "Minions" aus "Ich einfach unverbesserlich 2".

An allen drei Festtagen stehen weiters eine Puppenbühne, Hüpfburgen, die LEGO -Kletterpyramide, ein Spielbus, ein Schminkzelt, ein Spielezelt und der STABILO Malcorner für viel Spaß zur Verfügung. Ein besonderes Highlight für die jungen BesucherInnen ist zusätzlich der große Kletterturm, der von den Naturfreunden zur Verfügung gestellt wird.

Kinderprater auf der Schöller Familien-Insel

Spaß, Spannung und Action - und das bereits ab mittags! Auf die kleinsten Gäste des 30. Donauinselfestes wartet auf der Schöller Familien-Insel ein Kindervergnügungspark mit tollen Attraktionen: Ein Schildkrötenzug zum Mitfahren, Trampolinspringen, Luftrutsche, Bungeespringen und vieles mehr sorgen für Spaß, Spannung und Action für die Kids. Schöller lädt wieder zu Eis-, Kaffee- und Mehlspeisen-Genießen ein und stellt für die kleinen InselbesucherInnen eine Hüpfburg zum Aus- und Herumtoben auf.

Langeweile irgendwo? Gibt's nicht!

Kinder- und Familienprogramm bieten aber auch noch weitere Abschnitte des Festgeländes. Immer besonders beliebt sind beispielsweise auf der Ö1 Kultur-Insel Programmpunkte wie gemeinsames Malen, Basteln und Kinderschminken. Das gibt es auch auf der Arbeitswelt-Insel. Dort können die Kleinen am Freitag außerdem bei einem Malwettbewerb ihre künstlerischen Fähigkeiten und ihre Kreativität unter Beweis stellen.

Spannende Sicherheitsshows halten die ganze Familie in Atem

Ein Fixpunkt für Kinder und Familien sind auch dieses Jahr die Sicherheitsshows auf der Wiener Städtische Versicherung / Sicheres Wien-Insel. Die Helfer Wiens liefern nützliche und wertvolle Tipps sowie Vorführungen und sorgen mit Sicherheit für eine tolle Show für die ganze Familie. Rettungshunde, Polizeihundestaffel sowie spektakuläre Einsatzvorführungen von Feuerwehr, Polizei und Rettungsorganisationen bieten Infos zum richtigen Verhalten in Notfällen. Die österreichische Wasserrettung zeigt in der Nähe der U6-Brücke Vorführungen im Entlastungsgerinne. Und auch das österreichische Bundesheer wird wieder für Staunen und Überraschungen sorgen.

Bei diesem bunten und vielfältigen Programm ist garantiert, dass das 30. Donauinselfest auch für die kleinsten BesucherInnen zu einem unvergesslichen Wochenende wird. Alle Informationen zum Sportprogramm und die genauen Beginnzeiten sind unter

http://2013.donauinselfest.at/programm/ abrufbar.

Das 30. Donauinselfest findet vom 21. bis 23. Juni 2013 statt und wird von der SPÖ Wien, dem Wiener Kulturservice und der Pro.Event veranstaltet. Alle Pressemitteilungen und Detailinformationen sowie eine große Auswahl an druckfähigem Bildmaterial stehen unter http://donauinselfest.at/presse/ bereit. (Schluss) sv

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Mag.a Susanne Vockenhuber

Tel.: +43 1 534 27/702

mailto: susanne.vockenhuber @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at

http://donauinselfest.at