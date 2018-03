FPÖ-Mölzer: Spindelegger will offenbar Erdogan für Polizeigewalt belohnen

Außenminister sollte besser auf seinen CDU-Parteifreund Brok hören - Nicht weiteres Kapitel bei Türkei-Verhandlungen eröffnen, sondern Beitrittsgespräche abbrechen

Wien (OTS) - Wenn Außenminister Michael Spindelegger dem Vernehmen nach für die Eröffnung eines weiteren Kapitels bei den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ist, und zwar ausgerechnet jenes über "Justiz und Grundrechte", dann sei dies entschieden zurückzuweisen, erklärte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Der türkische Premier Erdogan darf für die Gewaltexzesse der Polizei gegen die Demonstranten im Istanbuler Gezi-Park nicht belohnt werden", hielt Mölzer fest.

Deshalb empfahl der freiheitliche EU-Mandatar dem Außenminister, auf dessen Parteifreund Elmar Brok von der CDU zu hören. "Brok, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses EU-Parlaments, hat sich in aller Klarheit gegen die Eröffnung eines weiteren Verhandlungskapitels mit Ankara ausgesprochen und betont, dass es ein schlimmes Signal wäre, wenn ausgerechnet jetzt die EU ungerührt so weitermacht wie bisher. Dieser Aussage ist nichts hinzuzufügen", erklärte Mölzer.

Wenn Spindelegger der Auffassung sei, bei den Beitrittsverhandlungen auf die Türkei positiv einwirken zu können, dann unterliege der Außenminister einem gewaltigen Irrtum, so der freiheitliche Europaabgeordnete. "Erdogan zieht, wie er in der Vergangenheit oft genug bewiesen hat, seine Politik rücksichtslos durch, koste es, was es wolle. Die einzige Sprache, die Erdogan versteht, ist der Abbruch der Beitrittsverhandlungen, und das sollte schleunigst geschehen", schloss Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at