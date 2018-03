Unzipped: Europaweite Info-Offensive der Werbewirtschaft zum Thema Datenschutz und Online-Werbung

Europäischer Datenschutzrat Online-Werbung startet Aufklärungskampagne für Konsumenten zum Thema benutzerorientierte Werbung

Wien (OTS/PWK412) - Die European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) startet ihre an Verbraucher gerichtete Aufklärungskampagne zum Thema Datenschutz und Online-Werbung in Großbritannien. Ziel diese Kampagne ist die Bereitstellung von Informationen über Online Behavioural Advertising (OBA), also in Bezug auf nutzerorientierte Werbung und Datenschutz in der Online-Welt. Die Informationsoffensive hat vor allem den europäischen Verbraucher und Internet-User im Fokus.

Die "Unzipped-Kampagne" wird von der EDAA mit Unterstützung des europäischen Internetwirtschaftsverbandes IAB Europe finanziert und organisiert. Sie soll entscheidend zur Bewusstseinsbildung von Verbrauchern beitragen, welche Selbstbeschränkungsmöglichkeiten im Bereich Online-Werbung und Datenschutz bestehen. Im Mittelpunkt steht die Bewerbung und Bekanntmachung des dafür verwendeten OBA-Symbols. Damit soll der User ein besseres Verständnis für benutzerorientierte Werbung bekommen und auch über Wahlmöglichkeiten im Internet und die Wahrung seiner Privatsphäre ausreichend informiert werden.

Die Anzeigen-Kampagne stellt einen Reißverschluss in den Mittelpunkt, der, wenn er geöffnet wird, das blaue von der EDAA lizenzierte OBA Icon zum Vorschein bringt. Wird auf dieses Icon geklickt, wird der User zur Website www.youronlinechoices.eu weiter geleitet. In klarer und benutzerfreundlicher Sprache kann sich der Verbraucher in seiner Muttersprache über Online-Werbung und die Wahlmöglichkeiten, die er dabei in Punkt auf Konsumenten- und Datenschutz hat, informieren. Es wird auch gut verständlich dargelegt, wie Online-Werbung verwendet wird und wie Websites und Online-Dienste bei voller Wahrung der Privatsphäre abgerufen werden können.

Die Aufklärungskampagne ist Teil des umfassenderen europäischen Selbstregulierungs-Programms in Bezug auf OBA. Medien, auftraggebende Wirtschaft und Agenturen bekennen sich zu diesem gesamteuropäischen OBA-Standard, der für Transparenz, freie Wahlmöglichkeit und Einhaltung durch unabhängige Kontrollinstitutionen steht. Auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten soll die Einhaltung dieser Standards unter Verantwortung der nationalen Selbstregulierungs-Institutionen durch Einrichtung eines unabhängigen "Datenschutzrates Online-Werbung" sicher gestellt und durchgesetzt werden. An diesen sollen sich Konsumenten wenden können.

Die Kampagne wurde von der Agentur "Mediacom Beyond Advertising" durchgeführt und basiert auf einem Konzept von Studenten der Universität Leuven, Belgien, die damit einen von vom Europäischen Werbeagenturverband EACA (European Association of Communications Agencies) ausgelobten Wettbewerb gewonnen haben.

Kampagne startet im September auch in Österreich

Oliver Gray, Generaldirektor der EDAA beurteilt den Start der Kampagne wie folgt: "Wir freuen uns sehr, dass uns nunmehr der Roll-out dieser gesamteuropäischen Kampagne gelungen ist. Wir haben einen guten Start in Großbritannien hingelegt. Damit schaffen wir eine unkomplizierte und für Verbraucher leicht erkennbare Möglichkeit, Informationen zum OBA-Icon und zur Europäischen Selbstregulierung im Bereich Werbung abzurufen. Die Kampagne steht unter dem Motto: Mehr Transparenz, freie Wahlmöglichkeiten und unabhängige Kontrolle."

Dominic Lyle, Generaldirektor der EACA hat entscheidend zum Gelingen dieser ambitionierten Kampagne beigetragen: "Für diesen Erfolg sind alle Beteiligten der europäischen Werbewirtschaft maßgeblich verantwortlich, insbesondere die beteiligten Werbe- und Medienwirtschaftsverbände sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Ein besonderer Dank gilt auch dem persönlichen Einsatz vieler Werbeunternehmen, die sich direkt eingebracht und die finanziellen und personellen Ressourcen bereit gestellt haben, dass diese Kampagne auch europaweit durchgeführt werden kann."

Die Kampagne wurde nun in Großbritannien vorgestellt, noch vor der Sommerpause wird sie in Deutschland und Irland präsentiert. Ab September 2013 wird die Kampagne auch in Österreich und in allen anderen EU- bzw. EWR Mitgliedstaaten zu sehen sein.

Die "Unzipped-Kampagne" gibt es auf www.wko.at/werbung und auf

http://www.mediacomcreate.co.uk/clients/oba/zip/ zu sehen. (PM)

