Schmuckenschlager: Anliegen von Anrainern müssen berücksichtigt werden

Harmonisierung des europäischen Flugraums bringt effizientere Flugrouten

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der europäische Luftverkehr nimmt immer mehr zu und damit auch die Herausforderungen, dies zu bewältigen. Derzeit gleicht der Luftraum über Europa noch einem Fleckerlteppich. Das Projekt des Einheitlichen Europäischen Luftraums, bekannt als Single European Sky - SES, soll hier Abhilfe schaffen und die Flugsicherung in Europa harmonisieren. ÖVP-Abg. Johannes Schmuckenschlager sieht in dem Projekt einen Schritt in die richtige Richtung: "Flugverspätungen und vor allem umständliche Flugrouten könnten dadurch vermindert werden." Durch die Zerstückelung des Luftraumes können Flugzeuge oft nicht die direkte Route nehmen und jeder Flug ist laut EU im Schnitt 42 Kilometer länger als nötig.

"Für die Bevölkerung in Flughafengebieten ist jeder Flugkilometer, der eingespart wird, positiv. Vor allem die als besonders störend empfundenen Warteschleifen, die oft geflogen werden müssen, könnten minimiert werden und dadurch die Anrainer, für die der Flugverkehr ohnehin tagtäglich eine Herausforderung ist, etwas entlastet werden" so Schmuckenschlager heute, Freitag. "Außerdem ist auch aus umweltökologischer Sicht jeder Schritt, der die Umweltbelastung durch eine Reduktion des Kerosin-Verbrauchs vermindert, zu begrüßen."

"Werden die Anliegen der Betroffenen gehört und dafür vernünftige Lösungen gefunden, so kann der "Single European Sky" zu einem Erfolgsprojekt werden", ist Schmuckenschlager überzeugt und fordert SPÖ-Ministerin Doris Bures auf, ihrer Verantwortung nachzukommen:

"Sehr lange wird schon diskutiert, jetzt müssen den Worten endlich Taten folgen." Beispielgebend kann hier die USA sein, wo die Organisation des Flugverkehrs wesentlich besser funktioniert. (Schluss)

