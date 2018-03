Österreichische, überparteiliche Delegation besucht Gezi-Park DemonstrantInnen in Istanbul

Neben Alev Korun, der außenpolitischen Sprecherin der Grünen, sind Kultur-, Gewerkschafts- und NGO-VertreterInnen Mitglieder der Delegation

Wien (OTS) - Eine überparteiliche BeobachterInnendelegation wird ab morgen Freitag, 14. Juni, in Istanbul sein und sich dort mit den GEZI-Park-DemonstrantInnen und verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen treffen. Organisiert vom Innsbrucker Gemeinderat Mesut Onay (GRÜNE) werden sich Polit-, Kultur-, Gewerkschafts- und NGO-VertreterInnen, darunter die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Alev Korun, und der Kabarettist Markus Koschuh ein Bild der aktuellen Lage machen.

"Bei den seit zwei Wochen andauernden Protesten wurden mehr als 5000 DemonstrantInnen verletzt, es gab 4 Tote. Der Einsatz von massivem Tränengas und Gummigeschoßen gegen mehrheitlich friedlich demonstrierende Menschen hat Protest und Solidarität in vielen Ländern ausgelöst. Ich möchte mit den Betroffenen direkt reden und mir ein Bild der Lage vor Ort machen", so die außenpolitische und Menschenrechtssprecherin der Grünen, Alev Korun.

"Inzwischen wurden Anwälte verhaftet, die die Verfolgung der Menschenrechtsverletzungen verlangt haben, und kritische Medienberichterstattung wird mit Geldstrafen bestraft. Diese sowie andere offenkundige und bewusste Menschenrechtsverletzungen sind Grund zur Sorge, weshalb wir beschlossen haben, direkt Gespräche in Istanbul zu führen", so Delegationsleiter Onay.

In vielen Städten Österreichs seien bereits von zivilgesellschaftlichen Organisationen Demonstrationen und Informationsveranstaltungen organisiert worden, tausende Menschen in Österreich seien schon auf die Straße gegangen, um sich mit den Protestierenden von Gezi Park und Taksim Platz zu solidarisieren. "Deshalb fliegt diese Delegation nach Istanbul: wir werden beobachten, protokollieren und berichten", so der Tiroler Kabarettist Markus Koschuh.

Neben Onay werden der Delegation unter anderen Sed Jurak (ÖGJ), Laura Kuttner (JUSOS), sowie NRin Alev Korun (Außenpolitik- und Menschenrechtssprecherin; GRÜNE) und Kabarettist Markus Koschuh angehören.

