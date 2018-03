Bike-Film zeigt preisgekrönten Film "Das Mädchen Wadjda"

Saudisch-deutsche Koproduktion noch vor Kinostart im Rahmen der Radwoche am 15. Juni zu sehen

Wien (OTS) - Zum Ausklang der Velo-city und der Wiener Radwoche findet am Freitag und Samstag im Votivpark die Bike-Film-Night statt. Höhepunkt ist am Samstag das Screening von "Das Mädchen Wadjda". Der Film ist in mehrfacher Hinsicht eine Sensation, ist er doch der erste komplett in Saudi-Arabien gedrehte Spielfilm, einem Land in dem Kinos verboten sind. Filmstart ist um 21.00 Uhr.

Der Film erzählt die Geschichte des saudischen Mädchens Wadjda, das sich nichts sehnlicher wünscht als ein grünes Fahrrad, an dem sie jeden Morgen auf dem Weg zur Schule vorbeiläuft. So würde das Fahrrad dem intelligenten Mädchen ein Stück Freiheit bieten, könnte sie doch jederzeit wegradeln. Da es in Saudi-Arabien Frauen untersagt ist, Fahrrad zu fahren, muss Wadjda teilweise merkwürdige Strategien entwickeln, um ihrem Ziel näher zu kommen.

Der bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem "Cinema d'Arte e d'Essai Award" ausgezeichnete Film ist das Debüt von Haifaa Al-Mansour. Auch in Dubai und beim Beiruter Filmfestival konnte die Geschichte des freiheitsliebenden Mädchens reüssieren. In Österreich wurde der Spielfilm während der Viennale gezeigt. Ab August kommt er in die heimischen Kinos.

Am Freitag wird im Votivpark ein "Best of" der internationalen Bicycle Kurzfilme gezeigt. Der Eintritt ist frei. Ein Gastronomieangebot sorgt für das leibliche Wohl, so dass einem entspannten Kinoabend nichts entgegensteht. Fahrrad-Abstellplätze sind ebenfalls ausreichend vorhanden.

Alle Infos zur Velo-city sind online unter velo-city2013.com abrufbar.

Das Programm zur Radwoche und zur Rad-Arena findet sich unter www.fahrradwien.at und unter www.facebook/fahrradwien

