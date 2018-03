Ö1-Kroatienschwerpunkt von 18. Juni bis 6. Juli

Wien (OTS) - Ö1-Kroatienschwerpunkt von 18. Juni bis 6. Juli

Kroatien tritt am 1. Juli als 28. Mitglied der EU bei. Ö1 nimmt dies zum Anlass für einen Schwerpunkt mit rund 20 Sendungen von 18. Juni bis 6. Juli. Das inhaltliche Spektrum reicht von einer Reise in ein Land zwischen Zukunftsangst und Vergangenheitsbeschwörung in den "Hörbildern" über "Gedanken für den Tag" des Dichters Tin Ujevic bis zum "Europa-Journal" mit einem Stadtporträt von Vukovar oder einem zweiteiligen "Zeit-Ton" über das Werden neuer Musik in einem neuen Staat.

"Wie EU-reif ist Kroatien?" fragt das "Journal-Panorama" (Di, 18.6., 18.25 Uhr) zum Auftakt in einer Reportage aus Kroatien. "Saldo" (Fr., 21.6., 9.44 Uhr) beleuchtet die Wirtschaft des neuen EU-Mitglieds. Nach Vukovar begibt sich das "Europa-Journal" (18.20 Uhr) und bringt neben einem Stadtporträt ein Gespräch mit dem Autor Zoran Feric. Auch wenn es nach Klischee klingt: Sie sind Weinkenner, lieben es zu tanzen - und der Messbesuch gehört zu den Fixpunkten im Leben der Kroatinnen und Kroaten. Rund 30.000 Katholikinnen und Katholiken zählt die kroatische Gemeinde in der Erzdiözese Wien und ist damit die größte fremdsprachige Gemeinde in ganz Österreich. Die "Erfüllte Zeit" stattet ihr in "Vino, ples & sveta misa" einen Besuch ab (So., 23.6., 7.05 Uhr).

"Imotski, Brac, Vergissmeinnicht" lautet der Titel von "Gedanken für den Tag" (Mo, 24. bis Sa, 29.6., jeweils um 6.56 Uhr): Silvana Meixner, Leiterin der ORF-Minderheitenredaktion und gebürtige Kroatin, setzt sich mit dem Dichter Tin Ujevic und seinem Werk auseinander. In den "Radiogeschichten" (Mo, 24.6., 11.40 Uhr) ist Ivo Andrics Erzählung "Auf der Sonnenseite" zu hören: In eine schmale Gefängniszelle mit zehn Pritschen lassen zwei große, vergitterte Fenster jeden Morgen zwei Sonnenstrahlen - ein für manche Häftlinge nicht bedeutungsloses Ereignis. Und das "Journal-Panorama" (Mo, 24.6., 18.25 Uhr) berichtet in "Dobrodosli kuci - Willkommen zu Hause!" über die kroatische Community in Österreich.

In den "Radiogeschichten" (Di, 25.6., 11.40 Uhr) liest Fritz Karl Miroslav Krlezas "Begegnung mit dem Leibhaftigen"; am Mittwoch, den 26.6. (11.40 Uhr) sind "Zerstreuung für müßige Töchter" und "Augustschnee" von Olja Savicevic zu hören. In Kroatien sind mehr als 80 Prozent der Bevölkerung Katholiken, daher beleuchtet ORF-Balkan-Korrespondent Christian Wehrschütz in "Praxis - Religion und Gesellschaft" (Mi, 26.6., 16.00 Uhr) das Verhältnis zwischen katholischer Kirche und Europäischer Union. "Zeit-Ton" (Mi, 26.6. und Do, 27.6., jeweils um 23.03 Uhr) bereist in der zweiteiligen Ausgabe "Von Split bis Zagreb und Pula" Orte der neuen Musik: die renommierte Musikbiennale Zagreb, die Tage der neuen Musik in Split und das Audioart Festival in Pula. Und in "Moment am Sonntag" (So, 30.6., 18.15 Uhr) ist "Auf dem Weg - Familienbesuche in Kroatien" von Radovan Grahovac zu hören. Er besucht Familien in Kumrovec, Zagreb, Vukovar und Lika und erzählt über deren Alltag und Hoffnungen.

"Apropos Musik" (Mo, 1.7., 10.05 Uhr) stellt "Glazba - Musik aus Kroatien" vor und zum Abschluss bringen die "Hörbilder" (Sa, 6.7., 9.05 Uhr) Patrick Batarilos Feature "Es sind Zimmer frei" - über ein Land, dessen wirtschaftliche Hoffnungen auf dem Tourismus ruhen, das aber vor dem Ausverkauf bewahrt werden soll: Der einst beschauliche Strand von Novalja hat seit der Öffnung Kroatiens einen Wandel zur beliebtesten Partylocation des Mittelmeers vollzogen - zum Unwillen vieler Kroaten. Nähere Informationen zum Programmschwerpunkt Kroatien sind abrufbar unter oe1.ORF.at/kroatien.

