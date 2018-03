Gleichenfeier für das Generationenhaus Bisamberg: Gemeinsamer Wohn- und Lebensraum für junge Familien und ältere Menschen ab 2014.

Bisamberg/Wien (OTS) - Am 10. Juni 2013 wurde auf Einladung der Raiffeisenbank Korneuburg, der Raiffeisen-Leasing und der STRABAG AG die Dachgleiche des Zukunftsprojekts "Mit.Einander Wohnen -Generationen verbinden" im Wohnpark Bisamberg feierlich begangen.

In ihrer Begrüßungsrede lobte Bürgermeisterin und Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Dorothea Schittenhelm, den raschen Fortschritt und reibungslosen Ablauf des Bauprojekts. Spezieller Dank ging an die Raiffeisen-Leasing für das umsichtige Baumanagement, an die Raiffeisenbank Korneuburg für die kompetente Unterstützung in der Finanzierung und an die Bauarbeiter der STRABAG AG für die professionelle Umsetzung. Vor den offiziellen Reden, hatten die zahlreichen Ehrengäste und Besucher die Möglichkeit, die Baustelle zu besichtigen.

Das Projekt im Überblick

Im Wohnbauprojekt Bisamberg in der Korneuburgerstraße 6 werden seit Herbst 2012 insgesamt 21 freifinanzierte Wohnungen in zwei Gebäuden mit Wohnflächen zwischen 50 und 200 m2 im Eigentum errichtet. Zusätzlich befinden sich noch 11 Zwei-Zimmer-Wohnungen und allgemeine Aufenthaltsräume im vorderen Straßentrakt, die von der Gemeinde Bisamberg im Rahmen eines langfristigen Leasingvertrages angemietet und für "Betreutes Wohnen" weitervermietet werden.

Der Zugang zu allen Einheiten wird barrierefrei gestaltet. Zusätzlich verfügt jede Wohnung über ein Kellerabteil und einen eigenen Kfz-Abstellplatz. Das Gesamtprojekt zeichnet sich durch den Einsatz umweltschonender Energieressourcen aus. So werden etwa die Beheizung der Wohnungen über eine Biomasseheizung mit Pellets und die Warmwasseraufbereitung über eine Solaranlage erfolgen. Darüber hinaus punkten die Wohnungen mit ausgezeichneter Lage und Infrastruktur und sind daher auch zu Anlagezwecken gut geeignet.

Für die Planung des Projekts zeichnet das Architekturbüro DI Werner Zita verantwortlich. Bauerrichter ist die Mit.Einander Wohnen Bisamberg Projekterrichtungs GmbH, als Generalunternehmer fungiert die STRABAG AG. Das Baumanagement wird von der Raiffeisen-Leasing durchgeführt, der mit Herbst 2012 gestartete Vertrieb erfolgt über die Raiffeisen Immobilien Vermittlung GmbH. Derzeit sind 11 Wohnungen bereits verkauft.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.miteinanderwohnen.at

Rückfragen & Kontakt:

Katharina STÖGNER

Leitung Marketing & PR

Raiffeisen-Leasing

Hollandstraße 11-13, 1020 Wien

Tel: +43 1 716 01-8445

katharina.stoegner @ rl.co.at