Gemälde-Schau "Kunst und Natur" im Bezirksmuseum 23

Werke von 10 Malern nur noch am 15.6. und 16.6. zu sehen

Wien (OTS) - Die Ende Mai eröffnete Malereien-Schau "Kunst und Natur" im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) läuft nur mehr bis Sonntag, 16. Juni. 10 ambitionierte Maler aus dem "Künstlerkreis Lockerwiese" präsentieren in dieser Ausstellung ihr Schaffen. Von Bauwerken bis zu Gewächsen reicht die breite Palette an Motiven. Am Samstag, 15. Juni, ist die Besichtigung der liebevoll ausgeführten Gemälde zwischen 9.00 und 12.00 Uhr möglich. Am Sonntag, 16. Juni, werden die ansprechenden Bilder zwischen 10.00 und 12.00 Uhr gezeigt. Ludwig Autengruber, Elfi Bumba, Gerlinde Dvorak, Traude Fuchs, Hildegard Hoffmann, Edith Hufnagl, Elfriede Kawan, Margit Rausch, Herta Weber-Oberhauser und Ulrike Windisch sind in der Ausstellung mit gefälligen Arbeiten vertreten. Der Zutritt ist frei. Auskünfte über verschiedenste Kultur-Termine im Liesinger Bezirksmuseum gibt Museumsleiter Maximilian Stony unter der Rufnummer 869 88 96 (zeitweilig Anrufbeantworter). E-Mails an das ehrenamtliche Museumsteam sind an die Adresse bm1230 @ bezirksmuseum.at zu schicken.

o Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Liesing:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at