Mariahilf: Bezirksgeschichten von Gerhard Tötschinger

Wien (OTS) - Am Dienstag, 18. Juni, gastiert der Schauspieler, Moderator und Vortragskünstler Gerhard Tötschinger im Rahmen der Reihe "A bisserl Sievering, a bisserl Ottakring, a bisserl Neuwaldegg..." im Bezirksmuseum Mariahilf (6., Mollardgasse 8, Mezzanin). Der distinguierte Rezitator unterhält das Publikum mit vergnüglichen und zugleich bildenden Erzählungen über die Vergangenheit des 6. Bezirks. Tötschinger verrät den früheren Standort des "Kaunitz-Schlössels" und klärt die Zuhörerschaft über das Wirken von Joseph Haydn, Lina Loos und manch anderer Persönlichkeiten auf. Vom Truppenführer in der Capistrangasse und dessen Uniformschneider an der Mariahilferstraße bis zu den einstigen Mühlen in der heutigen Windmühlgasse erstreckt sich der spannende Rückblick. Zur Historie des "Theater an der Wien" kennt der Mime viele Geschichten und er teilt gern sein großes Wissen mit dem Publikum. Die seinerzeitige Gewinnung von Lehm für Ziegel in der "Laimgrube" und die volkstümliche Bezeichnung der Magdalenenbrücke als "Ratzenstadelsteg" spricht Tötschinger an dem Abend ebenfalls an. Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte: Telefon 586 78 68 (tlw. Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1060 @ bezirksmuseum.at.

Das ehrenamtliche Mariahilfer Museumsteam organisiert diesen Leseabend in Kooperation mit der "Arbeitsgemeinschaft Wiener Bezirksmuseen" und dem Theater "Neue Tribüne Wien". Bis Ende 2014 sollen solche Veranstaltungen in allen 23 Bezirksmuseen durchgeführt werden. Bislang fanden fünf Lesungen statt. Mehr Informationen über die Serie "A bisserl Sievering, ab bisserl Ottakring, a bisserl Neuwaldegg..." holen Interessierte via E-Mail beim ARGE-Präsidium ein: office @ bezirksmuseum.at.

