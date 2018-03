Bezirksmuseum 15: Vortrag "Apotheken im 15. Bezirk"

Wien (OTS) - Am Samstag, 15. Juni, hält die auf ehrenamtlicher Basis werkende Bezirkshistorikerin Waltraud Zuleger ab 17.30 Uhr im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) das Referat "Apotheken im 15. Bezirk". Dieser Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe "Am 15. in den 15./Kultur & Cafe". Der Eintritt ist kostenlos. Von der Gründung mehrerer Apotheken im 15. Bezirk im 19. Jahrhundert und der späteren Entwicklung der Unternehmen bis zu den Biographien von verdienten Pharmazeuten reichen die Erklärungen der geschichtskundigen Referentin. Das lehrreiche Beisammensein dauert bis ungefähr 19.00 Uhr. Gerne beantwortet Waltraud Zuleger individuelle Fragen der Besucher. Museumsleiterin Brigitte Neichl begrüßt die Gäste und spricht einführende Worte. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0699/191 35 328 bzw. E-Mail:

bm1150@bezirksmuseum.at.

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus:

www.bezirksmuseum.at

