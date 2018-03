Herzlose Tierbesitzer setzen sogar Kaninchen aus

Nach Katzenbabys wurden nun auch heimatlose Kaninchen gefunden - jetzt werden sie in der PFOTENHILFE Lochen betreut

Wien (OTS) - Wie mehrere Medien berichteten, wurden in den vergangenen Wochen gleich zwei Würfe mit etwa zwei Wochen alten Katzenbabys im Bezirk Braunau ausgesetzt. Die insgesamt 14 Kätzchen werden nun in der PFOTENHILFE Lochen betreut. Innerhalb dieser Woche wurden jedoch vier weitere Tiere im Bezirk Braunau gefunden - diesmal handelt es sich um Kaninchen. "Ein Kaninchen wurde auf einem Parkplatz gefunden, drei weitere am Straßenrand. Es ist ein Glück, dass die drei Tiere überlebt haben, zwei weitere Tiere konnten wir leider nicht mehr retten, sie wurden von Autos erfasst." bedauert Johanna Stadler, Geschäftsführerin der PFOTENHILFE Lochen.

Bald wird es auch Kaninchennachwuchs geben, denn zwei der Tiere sind bereits trächtig. "Das könnte ein Grund sein, warum der Halter die Tiere ausgesetzt hat. Trotzdem verstehe ich nicht, warum man die Tiere nicht einfach in ein Tierheim bringt. Nur so kann man sicher gehen, dass den Kaninchen nichts passiert und die beiden verunfallten Tiere würden noch leben." so Stadler. In der PFOTENHILFE Lochen können sich die vier Neuzugänge nun von ihrem Schock erholen und gemeinsam mit fast 50 Artgenossen auf dem großzügigen Kaninchenareal ihr neues Leben genießen.

