Scheitern der Amtsgeheimnis-Lockerung zeigt einmal mehr: Regierung ist reformunfähig!

NEOS-Strolz: "Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners muss beendet werden"

Wien (OTS) - "Transparenz war schon bisher nicht die Stärke der Regierung, doch das Scheitern der bereits vereinbarten Lockerung des Amtsgeheimnisses schlägt dem Fass den Boden aus", so NEOS Vorsitzender Matthias Strolz zur überraschenden Nichteinbringung des zwischen Rot und Schwarz vereinbarten Gesetzesantrags.

Transparenzpaket auf der langen Bank

Die Reform sei vor der Sommerpause "praktisch nicht machbar", so ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf - wie so vieles in den letzten Jahren. Die SPÖ reagierte irritiert, da als letzter offener Punkt die Einbeziehung von Staatsunternehmen in die neuen Transparenzregeln galt.

Kurz: "Bei gutem Willen machbar"

Die Lockerung des Amtsgeheimnisses in der Verfassung zu verankern war als Vorbote eines umfassenderen "Informationspflichtgesetzes" nach der Wahl geplant - und wurde unter anderem von Staatssekretär Sebastian Kurz (ÖVP) unterstützt, der mit dem "guten Willen aller" weiter auf einen Beschluss vor der Wahl hofft.

SPÖ: "ÖVP will das nicht machen"

"Wenn die ÖVP das nicht machen will, dann ist es bedauerlich", so ein Sprecher von Staatssekretär Josef Ostermayer. Politikwissenschafter Hubert Sickinger hält eine Umsetzung damit für unrealistisch: "Wenn es vor der Sommerpause nicht kommt, dann ist es aufgeschoben, dann haben die Regierungsparteien erfolgreich Zeit verloren."

Mlinar: "Wir haben ein Recht auf Transparenz"

Für Angelika Mlinar, NEOS Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzende, ist das Scheitern völlig unverständlich: "Wir haben ein Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen. Im Rahmen unserer Wahlplattform zeigen wir, wie transparente Strukturen funktionieren können. Die Bürger und Bürgerinnen haben ein Recht darauf, zu wissen, was in ihrem Auftrag und mit ihrem Steuergeld passiert!"

