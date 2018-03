Ubitus und Konami werden globale Partnerschaft für Multi-Screen-Cloud-Gaming-Service gründen

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Ubitus Inc., der weltweite Technologieführer in Cloud-Gaming-Lösungen und Konami Digital Entertainment Co., Ltd., Tokyo, sind stolz darauf heute ihre Zusammenarbeit im Cloud-Gaming zu verkünden. Die Partnerschaft wird in Kürze Spielern weltweit dazu verhelfen, viele von Konami's aufregende Titel über alle Geräte, einschließlich Smart TV, Google TV, Set-Top-Box, PC, Mac, Smartphone und Tablet zu genießen.

Seit dem ersten Cloud-Gaming-Einsatz in Japan im Oktober 2011, hat Ubitus die Spitze des globalen Marktes der Bereitstellung von kommerziellen Cloud-Gaming-Services mit Top-Tier-Anbietern und OEMs angeführt, die quer durch die Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea und China (einschließlich Hong Kong) zieht und derzeit Millionen von Cloud-Gaming-Nutzer weltweit angesammelt hat.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Konami, um seine Weltklasse-Videospiele zu unserer Cloud-Gaming-Plattform zu bringen, so dass weltweit Spieler überall, auf jedem Bildschirm, jederzeit darauf zugreifen können", sagte Wesley Kuo, Ubitus Geschäftsführer. "Wir glauben, dass wenn man große Partner wie Konami hat, wird es sicherlich unsere Bemühungen um innovative Cloud-Gaming-Erfahrung fördern, dass die Massen in einer Weise Videospiele genießen werden, wie es zuvor einfach nicht möglich gewesen wäre. Und im Gegenzug wird ein neuer Markt für Game-Studios kreiert, mit neuer Einnahmequelle und erhöhten ARPUs von Dienstleistern, indem sie diesen unverwechselbare Gaming-Service anbieten."

Über Ubitus Inc.

Ubitus Inc., der Technologieführer von Bereitstellung von Cloud-fähigen, reichen Mediendiensten, bietet innovative Cloud-EDV-Lösungen für Gerätehersteller, drahtgebundene/drahtlose Kommunikationsdienstleistern, Telekommunikationsunternehmen und Entwickler von digitalen Inhalten an. 2007 gegründet und mit einem Hauptsitz in Taipei, Taiwan, hat das Unternehmen nun über 200 Mitarbeitern und Büros in den Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea und dem chinesischem Festland.

Über Konami

Konami Digital Entertainment Co., Ltd. ist ein führender Entwickler, Herausgeber und Hersteller von Unterhaltungselektronikeigenschaften und traditionellen Sammelkartenspielen. Zu Konami's Softwaretiteln gehören neben anderen Top-Sellern das beliebte Franchise Metal Gear Solid, Silent Hill, DanceDanceRevolution und Castlevania.

Konami Corporation ist ein börsennotiertes Unternehmen in Tokio, Japan mit Niederlassungen in USA, Großbritannien, Hong Kong, Singapur, Südkorea und dem chinesischen Festland. Konami Corporation wird auf jeder Börse in Tokio, New York und London gehandelt.

Die neuesten Informationen zu Konami können im Internet unter www.konami.com gefunden werden.

