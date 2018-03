Neues Volksblatt: "Zusammenarbeit" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 14. Juni 2013

Linz (OTS) - Es ist ein europaweiter Trend, quasi der "Grillo-Effekt": Der Wähler entscheidet sich immer öfter für Parteien, die eigentlich nicht die politische Verantwortung tragen wollen, er wählt Fraktionen, die nicht entscheiden und regieren, sondern lieber kontrollieren und protestieren, also die Oppositionsrolle spielen wollen. Eine solche Rolle ist allerdings im Wahlrecht nicht vorgesehen und deshalb wird die Regierungsfindung nach den Wahlen immer schwieriger.

Doch bisweilen wirkt die Kraft des Faktischen: So hat sich das Team Stronach in Salzburg als konstruktiver Verhandlungspartner gezeigt und kann sich nun als verlässlicher Regierungspartner beweisen. Und auch bei der Hochschülerschaft an der JKU hat sich die Spaßfraktion "No Ma'am" dazu durchgerungen, das Patt zwischen Rot-Grün und der AG aufzulösen und Verantwortung zu übernehmen. Ende gut, alles gut? Es zeigt sich, dass in allen Parteien Menschen mit gesundem Hausverstand sitzen, die erkennen, dass man - abseits aller weltanschaulichen Unterschiede - durchaus Probleme gemeinsam lösen kann, dass eine "Nicht-Regierung" keinem etwas bringt und dass es ums Anpacken geht.

Trotzdem wäre es gut, wenn sich die Wähler, bevor sie ihr Kreuzerl machen, überlegen, was sie wollen und von wem sie regiert werden wollen - eine Opposition findet sich nämlich viel leichter als eine Regierung.

