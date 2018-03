Tiroler Tageszeitung vom 14. Juni 2013; Leitartikel von Michael Sprenger:"Außenpolitische Auszeit".

Innsbruck (OTS) - Utl: Mit dem Abzug der Blauhelme von den Golanhöhen wurde einmal mehr eindrucksvoll demonstriert,

dass Österreichs Politik ohne eine notwendige Debattenkultur sehr gut auskommt.

Jahrzehntelang wurde uns in Sonntagsreden und auch schon einmal unter der Woche gerne mitgeteilt, dass unser kleines Land einen in der Welt viel geachteten und wichtigen Beitrag zur Sicherung des Friedens leistet. Und in der Tat entwickelte sich aus der von Bruno Kreisky so forcierten aktiven Neutralitätspolitik so etwas wie Stolz. Nachdem mit den Jahren jedoch die Neutralität immer mehr ausgehöhlt worden ist - und Österreichs Außenpolitik kaum mehr ein Gewicht hat - waren die Blauhelme am Golan immerhin noch ein Symbol dieser vergangenen Zeiten. Doch damit ist es nun auch vorbei. In der Vorwoche entschied die Bundesregierung, die Soldaten von den Golanhöhen zurückzuholen. Der Boulevard war zufrieden und durfte noch vor der Regierungsspitze den Abzug verkünden.

39 Jahre nach Beginn der Friedensmission, mehr als zwei Jahre nach Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien, wenige Tage und sogar Stunden nach den wiederkehrenden Aussagen unserer Staatsspitze, dass ein Abzug nicht notwendig sei, wurde eben dieser beschlossen. Die Opposition sah sich rasch als Siegerin, forderte sie doch mächtig diesen Schritt ein.

Nein, es gab keine ernsthafte Debatte im Vorfeld dieser Entscheidung. Nein, es wurde nicht rechtzeitig die Frage thematisiert, ob die Friedensmission in der Pufferzone zwischen Syrien und Israel mit dem Mandat aus dem Jahre 1974 (Beobachterstatus) in einem Bürgerkriegsland noch zu erfüllen ist. Nein, es wurde nicht diskutiert, ob es für den Golan notwendig wäre, die Friedensmission mit dem Kapitel 7 (robusteres Mandat) auszustatten. Mit diesem Mandat ausgestattet schickte übrigens Österreich Soldaten einst in den UNO-Einsatz in den Tschad - und so sind sie auch noch im Kosovo tätig. Nein, es wurde nicht die Frage gestellt, ob mit einem abrupten Rückzug die Reputation Österreichs gefährdet werde und ob man aufgrund der Vergangenheit Österreichs im Verhältnis zu Israel vielleicht zu sorglos agiere. Nein, über all diese Fragen wollte man nicht reden. Auch nicht über die Militärs und Experten, die die Sicherheitslage für die UNO-Solaten nicht so prekär schildern. Statt dessen gab es gestern eine Parlamentsdebatte zum Golan-Abzug, die sich vor allem mit dem Fehlen des Außenministers beschäftigt hatte. Gut, die Abwesenheit Michael Spindeleggers mag Ausdruck einer Geringschätzung des Parlaments gleichkommen, aber sie rundet den Zustand der österreichische Außen- und Sicherheitspolitik ab.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610