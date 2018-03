Vassilakou: RADcorso großer Erfolg

RADcorso Höhepunkt der Radwoche und Velo-city 2013

Wien (OTS) - "Dass weit über 4.000 Wienerinnen und Wiener am RADcorso teilgenommen haben, ist ein tolles Zeichen für die Radbegeisterung, die die Velo-city in Wien ausgelöst hat. Es freut mich besonders, dass sich so viele Wienerinnen und Wiener gemeinsam mit den KonferenzteilnehmerInnen aus rund 50 Ländern auf den Weg gemacht haben. Die Velo-city 2013 bringt für Wien wichtige Impulse für mehr Klimaschutz, für umweltfreundlichen Verkehr und für mehr Lebensqualität", sagte Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, die am Donnerstag Abend den RADcorso eröffnete.

Manfred Neun, Präsident der European Cyclists' Federation (ECF): "Ich bin überwältigt von der Anzahl an RadlerInnen, die beim RADcorso mitgemacht haben. Das ist die beste Werbung fürs Radfahren, die man einer Stadt nur wünschen kann. Wien hat damit bewiesen, dass es diese Woche Welt-Rad-Hauptstadt ist."

Die Velo-city Konferenz dauert noch bis einschließlich morgen, Freitag, 14. Juni und findet im Wiener Rathaus sowie am Rathausplatz statt.

