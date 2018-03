ÖSTERREICH: Kanzler lädt zu Lehrer-Gipfel ein

"Falls es bis Ende Juni keine Einigung gibt"

Wien (OTS) - Nachdem auch die 28. Verhandlungsrunde zwischen Regierung und Lehrern kein Ergebnis brachte, schaltet sich nun Kanzler Werner Faymann in den Streit um das neue Lehrerdienstrecht ein. Im Gespräch mit der Tageszeitung ÖSTERREICH (Freitagsausgabe) kündigt Faymann einen Lehrer-Gipfel mit der Regierungsspitze an:

"Falls es bis Ende Juni keine Einigung gibt, werde ich zu mehreren Gipfelgesprächen einladen".

Faymann bekräftigt in ÖSTERREICH, dass er sich "persönlich einbringen will, um noch vor der Wahl einen Beschluss zu erreichen."

